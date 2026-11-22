Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 22/11, lực lượng cứu hộ Indonesia đang khẩn trương tìm kiếm 40 người mất tích sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo và các sản phẩm đường ở phía Tây thủ đô Jakarta.

Vụ việc cũng khiến ít nhất 4 người bị thương.

Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, đám cháy bùng phát vào chiều 21/11 tại nhà máy Fonusa Agung Mulia, thuộc huyện Serang, cách thủ đô Jakarta khoảng 50 km.

Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy lửa bao trùm một phần nhà máy, trong khi một số đoạn mái nhà đã bị sập.

Đến ngày 22/11, nhiều khu vực bên trong cơ sở này vẫn còn cháy, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Quan chức cứu hộ Rizky Dwianto cho biết hiện vẫn còn 39 người chưa được tìm thấy và 4 người khác bị thương.

Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực triển khai tìm kiếm, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhân viên làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện đang được cơ quan chức năng Indonesia điều tra, làm rõ./.

Cháy nhà máy điện tại Iraq, gần 40 người thương vong Vụ cháy bùng phát vào khoảng 6h00 sáng tại nhà máy nằm ở thành phố Basra. Theo Cơ quan Phòng vệ dân sự Iraq, một đường ống dẫn khí đốt cấp cho nhà máy đã phát nổ, sau đó lửa lan sang các nhà dân.