Số người thiệt mạng trong vụ ngập mỏ vàng tại tỉnh Tây Java, Indonesia, đã tăng lên 13 người. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 13 người còn mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn địa phương, tính đến 7h ngày 26/11, lực lượng chức năng đã đưa được 13 thi thể ra khỏi khu vực mỏ và vẫn đang tìm kiếm những người mất tích. Vụ tai nạn xảy ra ngày 23/11 tại huyện Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía Nam.

Mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào các đường hầm khai thác vàng ở độ sâu khoảng 100 m, làm hàng chục công nhân bị mắc kẹt. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các đường hầm ngập nước, lối đi chật hẹp, trơn trượt và thiếu ánh sáng. Lực lượng chức năng phải sử dụng dây thừng để tiếp cận những khu vực sâu bên trong mỏ.

Thời gian mắc kẹt kéo dài khiến hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng trở nên mong manh.

Tập đoàn khai khoáng nhà nước Antam khẳng định khu mỏ xảy ra tai nạn là cơ sở khai thác trái phép, không thuộc phạm vi hoạt động của doanh nghiệp này.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những hiểm họa chết người từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại Indonesia.

Nhiều điểm khai thác tự phát không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, trong khi thường nằm ở khu vực hẻo lánh, khiến công tác quản lý và ứng phó sự cố gặp nhiều khó khăn./.

Sập mỏ vàng ở miền Bắc Sudan, hơn 30 người thương vong Vụ việc xảy ra tối 19/9 (giờ địa phương) tại các giếng khai thác thuộc khu vực Awny, gần biên giới Sudan-Ai Cập. Đến sáng 20/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thi thể và 21 công nhân bị thương ra khỏi khu vực sập.