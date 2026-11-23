Ngày 23/11, giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 24 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy sản xuất bánh kẹo PT Fonusa Agung Mulia cuối tuần qua, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm khoảng 30 người mất tích giữa đống đổ nát có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.

Công tác nhận dạng nạn nhân đang gặp nhiều khó khăn do thi thể bị thiêu cháy gần như hoàn toàn, buộc cơ quan chức năng phải thu thập mẫu ADN từ thân nhân.

Cố vấn của Tổng thống Indonesia về các vấn đề lao động Said Iqbal cho biết việc thực hiện các quy trình an toàn tại nhà máy đang được đánh giá và dự kiến sẽ triệu tập lãnh đạo doanh nghiệp để làm rõ trách nhiệm.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy đám cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện tại một máy điều hòa không khí, song nguyên nhân chính thức vẫn đang được điều tra.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tối 21/11 tại một tòa nhà thuộc nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở Cikande, tỉnh Banten, cách thủ đô Jakarta khoảng một giờ di chuyển. Theo ông Steven Erwin Wijaya, Giám đốc điều hành nhà máy, khoảng 300 người có mặt tại cơ sở trong ca làm việc hôm đó.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn tỉnh Banten cho biết đến lực lượng chức năng đã xác nhận 29 người an toàn, trong đó 5 người phải nhập viện điều trị.

Trước đó, 24 túi đựng thi thể và các bộ phận thi thể đã được đưa khỏi hiện trường. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục do một số điểm nóng còn âm ỉ và kết cấu công trình ngày càng mất ổn định, đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.

Nhà máy thuộc sở hữu của tập đoàn United Family Food, doanh nghiệp sử dụng khoảng 5.000 lao động và cung cấp nhiều sản phẩm tiêu dùng cho thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Các sản phẩm nổi bật của tập đoàn gồm bánh kẹo Milkita và mì ăn liền Lemonilo./.

Indonesia: Cháy nhà máy bánh kẹo, ít nhất 3 người thiệt mạng Tối 22/11, vụ cháy nhà máy bánh kẹo PT Fonusa Agung Mulia tại Indonesia khiến ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 37 người chưa rõ tung tích.