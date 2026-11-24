Australia đang đẩy mạnh xây dựng khuôn khổ quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng công nghệ lớn, trong bối cảnh Canberra ngày càng coi công nghệ này là thách thức chiến lược đối với an ninh quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn số và trách nhiệm của doanh nghiệp.



Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 24/11, Ngoại trưởng Australia Penny Wong nhấn mạnh AI đang trở thành trọng tâm trong chương trình nghị sự về đối ngoại và an ninh quốc gia, làm thay đổi sâu sắc sức mạnh quân sự, bản chất quyền lực quốc gia cũng như đời sống và nền kinh tế toàn cầu. Theo bà, vấn đề hiện nay không còn là chấp nhận hay từ chối AI, mà là cách thức ứng phó và quản trị công nghệ này hiệu quả.



Phát biểu với truyền thông trước thềm bài diễn văn quan trọng cấp bộ trưởng trước Quốc hội Australia, bà Wong cho biết Australia sẽ xây dựng cách tiếp cận dựa trên các nguyên tắc và lợi ích quốc gia, trong đó ban hành các quy chuẩn bắt buộc liên quan đến năng lượng, nguồn nước, địa điểm xây dựng hạ tầng, an toàn và an ninh.

Trên bình diện quốc tế, Canberra tiếp tục thúc đẩy xây dựng các tiêu chuẩn, quy tắc và cơ chế bảo vệ chung đối với AI, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác.



Lập trường này tiếp nối lời kêu gọi của Thủ tướng Anthony Albanese tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 về tăng cường hợp tác toàn cầu và thiết lập các hàng rào an toàn cho AI. Australia và Trung Quốc gần đây cũng nhất trí khởi động đối thoại về lĩnh vực này. Những quan ngại về an ninh công nghệ càng được chú ý sau khi lãnh đạo cơ quan tình báo Australia cảnh báo nguy cơ can thiệp từ nước ngoài vào quá trình xây dựng các trung tâm dữ liệu AI.



Song song với việc xác lập định hướng chiến lược đối với AI, Chính phủ Australia cũng tăng cường trách nhiệm pháp lý của các tập đoàn công nghệ trong bảo đảm an toàn trên môi trường mạng.

Theo thỏa thuận đạt được ngày 24/11 giữa Chính phủ Công đảng và đảng Xanh, các tập đoàn như Google, TikTok và Meta có thể bị phạt tới 5% doanh thu toàn cầu hằng năm nếu vi phạm nghĩa vụ bảo vệ an toàn số theo dự luật sửa đổi Luật An toàn trực tuyến năm 2026.



Mức phạt này cao hơn đáng kể so với đề xuất ban đầu là tối đa 109,2 triệu AUD (khoảng 72,32 triệu USD) cho mỗi hành vi vi phạm. Dự luật cũng bổ sung yêu cầu các nền tảng phải kiểm soát những tính năng có nguy cơ gây nghiện, như cơ chế cuộn nội dung vô hạn, đồng thời chủ động rà soát, giám sát dịch vụ và giảm thiểu tác hại đối với người dùng.



Đáng chú ý, thỏa thuận mới trao quyền cho người dân Australia khởi kiện các công ty công nghệ nếu bị ảnh hưởng vì hành vi vi phạm quy định bảo vệ người dùng.

Chính phủ cũng nhất trí thành lập một cơ quan thanh tra độc lập nhằm hỗ trợ giải quyết khiếu nại liên quan đến các nền tảng mạng xã hội.



Trước đó, ngày 28/10, Hạ viện Australia đã thông qua Dự luật Sửa đổi An toàn Trực tuyến về nghĩa vụ bảo vệ an toàn số (Digital Duty of Care). Phạm vi điều chỉnh bao gồm mạng xã hội, các công cụ trò chuyện AI, công cụ tìm kiếm và ứng dụng trực tuyến.

Dự luật yêu cầu các tập đoàn công nghệ chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung trên nền tảng, đặc biệt là những nội dung cổ súy bạo lực trên cơ sở giới hoặc đe dọa phát tán trái phép hình ảnh riêng tư.



Chính phủ Australia kỳ vọng thông qua dự luật trong tháng 11 này, đúng dịp tròn một năm nước này ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội./.

Tổng thống Mỹ kêu gọi thận trọng trong việc quản lý sự phát triển của AI Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận bên cạnh những lợi ích to lớn, siêu trí tuệ cũng tiềm ẩn những mặt trái cần được kiểm soát nhưng với cách tiếp cận thận trọng.