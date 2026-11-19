Ngày 19/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cần thận trọng trong việc quản lý những rủi ro tiềm ẩn của trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, đồng thời phản đối các quy định có thể cản trở sự phát triển của công nghệ này.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ông Trump mô tả cái gọi là “siêu trí tuệ” (SI) là bước chuyển đổi công nghệ lớn nhất kể từ cuộc Cách mạng công nghiệp, đồng thời đánh giá cao tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của công nghệ này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận bên cạnh những lợi ích to lớn, siêu trí tuệ cũng tiềm ẩn những mặt trái cần được kiểm soát nhưng với cách tiếp cận thận trọng.

Tổng thống Trump đồng thời khẳng định Mỹ phản đối mọi hình thức quản lý toàn cầu hoặc các biện pháp kiểm soát có thể kìm hãm sự phát triển của siêu trí tuệ.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tái khẳng định cam kết của Washington trong thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra cùng ngày.

Trước đó, hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump tuyên bố chính phủ nước này sẽ sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ” thay cho “trí tuệ nhân tạo” trong các văn bản chính thức, cho rằng thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” chưa phản ánh đầy đủ những năng lực của công nghệ này. Sau đó, ông đã ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ.”

Đến ngày 4/10, Tổng thống Trump công bố thành lập “Lực lượng Siêu trí tuệ” (Super Intelligence Force), cơ quan đặc nhiệm cấp liên bang nhằm điều phối toàn bộ hoạt động của chính phủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Trump, lực lượng này có nhiệm vụ đảm bảo Mỹ tiếp tục đi đầu trong phát triển “siêu trí tuệ” - lĩnh vực mà ông đánh giá có tầm ảnh hưởng vượt cả Cách mạng Công nghiệp và Internet. Cơ quan này cũng sẽ đóng vai trò cầu nối giữa chính phủ liên bang với doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức xã hội và nhà cung cấp hạ tầng trọng yếu./.

APEC 2026: Nỗ lực vì “kỳ tích châu Á-Thái Bình Dương” Các thành viên trong đại gia đình châu Á-TBD cùng chung một con thuyền; cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường gắn kết lợi ích và vun đắp tinh thần cộng đồng để vượt qua những thách thức, khó khăn.