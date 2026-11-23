Hơn 1.000 chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines của Mỹ tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, bang Georgia, bị chậm trong ngày 22/11 do sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến hệ thống điều hành chuyến bay. Dù sự cố đã được khắc phục vào chiều cùng ngày, tình trạng chậm chuyến vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.



Theo dữ liệu của trang theo dõi hàng không FlightAware, tính đến 17h45 ngày 22/11 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức khoảng 5h45 sáng 23/11 giờ Việt Nam), sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ghi nhận 1.169 chuyến bay bị chậm, trong đó có 1.005 chuyến của Delta Air Lines.

Con số này tăng mạnh so với 591 chuyến trước trưa cùng ngày. Đến tối cùng ngày, khoảng 2.000 chuyến bay của Delta Air Lines trên toàn mạng lưới bị chậm, chiếm 58% tổng số chuyến bay của hãng.



Ban đầu, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã áp dụng lệnh tạm dừng cất cánh đối với các chuyến bay của Delta Air Lines đến Atlanta, sau đó chuyển sang biện pháp điều tiết hoạt động bay nhằm hạn chế tình trạng chậm chuyến.



Trong thông báo trước đó, Delta Air Lines cho biết hãng phải chuyển sang xử lý thủ công một số khâu để bảo đảm các chuyến bay có thể cất cánh an toàn trong khi khắc phục hệ thống tự động. Thông báo này cũng nêu rõ sự cố liên quan đến hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay đã được khắc phục vào chiều cùng ngày.

Mặc dù vậy, lịch bay vẫn chưa thể trở lại bình thường. Delta Air Lines cho biết khoảng 70% số chuyến bay bị chậm hoặc hủy mà FlightAware ghi nhận có liên quan đến sự cố hệ thống, số còn lại do thời tiết xấu. Hãng đã hỗ trợ hành khách đổi chuyến, cung cấp suất ăn và chỗ nghỉ khách sạn, đồng thời hoàn tiền cho khách hàng trên những chuyến bay bị hủy.



Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi FAA phải ban hành lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn nước Mỹ hôm 13/11 do sự cố kỹ thuật liên quan đến mạng lưới liên lạc của hệ thống kiểm soát không lưu. Trước đó, ngày 16/11, hãng hàng không United Airlines của Mỹ cũng gặp sự cố kỹ thuật riêng, khiến nhiều chuyến bay bị chậm khởi hành./.

Mỹ điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy Sự cố trong quá trình nâng cấp hệ thống viễn thông khiến FAA phải dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc, gây gián đoạn hàng chục nghìn chuyến bay và ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn hành khách.