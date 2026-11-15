Mỹ điều tra nguyên nhân sự cố khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 14/11 cho biết sự cố dẫn đến việc Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc hôm 13/11 bắt nguồn từ công việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/11, ông Duffy cho biết việc nâng cấp này nằm trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ dây cáp đồng sang cáp quang đang được triển khai.

Khi một bộ định tuyến (router) được chuyển từ cáp đồng sang cáp quang, thiết bị này đã “dội” hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác trong hệ thống kiểm soát không lưu, với tần suất khoảng 5 giây/lần. Điều này gây ra các vấn đề đối với hoạt động liên lạc với máy bay và dữ liệu radar.

Theo ông Duffy, FAA đang tiến hành điều tra sự cố. Ông cho biết điều mà các nhà chức trách đang nỗ lực xác định là liệu có sự thiếu năng lực hay không, cụ thể là lỗi do người sử dụng, lỗi trong quá trình lắp đặt của L3Harris, hay liệu công ty đã lắp đặt một bộ định tuyến bị lỗi.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết tại một cuộc họp báo rằng “không có bất kỳ bằng chứng nào” cho thấy sự cố xuất phát từ hành vi “phá hoại” hoặc bất cứ điều gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo ông Bedford, không có cơ sở nào của FAA bị mất kết nối hoàn toàn, song các quan chức đã quyết định tạm dừng các chuyến bay do tình trạng “bất ổn định” trong các luồng dữ liệu truyền tới các trung tâm kiểm soát không lưu.

Đây là những trung tâm điều phối máy bay đang bay hành trình ở độ cao lớn, trước khi thông tin được chuyển tới các trung tâm khác gần sân bay hơn. Ông Bedford cho rằng “điều tồi tệ nhất đã qua,” đồng thời dự đoán hoạt động hàng không sẽ trở lại lịch trình bình thường vào cuối tuần.

Hành khách chờ thông tin các chuyến bay tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sự cố đã làm gián đoạn hoạt động đi lại của hàng trăm nghìn hành khách, trong đó nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong ngày 14/11 khi các hãng hàng không tiếp tục hủy từ 4.000-5.000 trong tổng số 41.000 chuyến bay trên cả nước.

Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết con số này chưa bao gồm 12.000 chuyến bay thương mại và tư nhân bị hủy hôm 13/11.

Bộ trưởng Giao thông Duffy cho rằng vấn đề xuất phát từ cả sự cố trước mắt lẫn tình trạng thiếu quan tâm kéo dài, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ chi thêm ngân sách để nâng cấp các thiết bị đã cũ, vốn là nền tảng của hệ thống vận tải hàng không quốc gia.

Trong tuyên bố đưa ra vào chiều 14/11, L3Harris cho biết công ty “đang hỗ trợ FAA trong quá trình điều tra nhằm tìm hiểu các điều kiện dẫn đến lệnh dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc ngày 13/11.”

Theo Tom Lintner, cựu quan chức phụ trách an toàn của FAA, trọng tâm của sự cố nằm ở các Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường bay, cơ quan hỗ trợ quản lý các máy bay di chuyển giữa các sân bay, hướng dẫn máy bay theo lộ trình và bảo đảm chúng duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Ông Lintner cho biết nếu các chuyến bay vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp sự cố, có thể sẽ không có cách nào bảo đảm các máy bay duy trì khoảng cách an toàn với nhau.

Đây là lần thứ hai FAA ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Lệnh dừng bay hôm 13/11 kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, gây ra tình trạng chậm chuyến dây chuyền tại Mỹ và lan rộng ra toàn cầu. Các cơ quan hàng không quốc tế cảnh báo những chuyến bay đến và đi từ Mỹ cũng có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Các hãng hàng không, trong đó có United, Delta và Southwest, đã miễn phí thay đổi vé và cảnh báo khách hàng trong ngày 14/11 rằng họ cần thời gian để sắp xếp lại hoạt động sau lệnh dừng bay.

Một số hãng khuyến nghị những hành khách có lịch trình linh hoạt nên đặt lại chuyến bay vào ngày 16/11 hoặc muộn hơn.

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, bang Virginia (Mỹ), ngày 13/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo Bộ Giao thông Mỹ, hành khách có quyền được hoàn lại tiền vé nếu hãng hàng không hủy chuyến bay và hành khách không chấp nhận phương án di chuyển thay thế, phiếu đi lại hoặc các hình thức bồi thường khác.

Hành khách cũng có quyền được hoàn tiền nếu chuyến bay bị chậm đáng kể hoặc có những thay đổi lớn.

Lệnh dừng bay diễn ra trong bối cảnh các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu trên toàn quốc, trong đó có việc đưa vào sử dụng một công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác lập kế hoạch không phận.

Đầu tháng này, FAA cũng cho biết cơ quan sẽ thay thế công nghệ dựa trên những “đĩa mềm có tuổi đời hàng chục năm” bằng một hệ thống hiện đại./.

FAA đề nghị thiết lập vùng kiểm soát bay xung quanh tư gia của Tổng thống Trump Đề nghị được FAA đưa ra theo yêu cầu của Sở Mật vụ Mỹ, dựa trên thông tin tình báo về các mối đe dọa và yêu cầu bảo vệ Tổng thống.