Mỹ dỡ bỏ lệnh dừng bay trên toàn quốc sau sự cố viễn thông

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dỡ bỏ lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc sau khi sự cố viễn thông khiến các chuyến bay khởi hành trên khắp nước Mỹ bị đình trệ hơn 4 giờ.

Sự cố liên lạc ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát không lưu trên cả nước. Sau khi lệnh được dỡ bỏ, các hãng hàng không phải khôi phục lịch bay và điều phối lại máy bay, tổ bay. Tình trạng chậm và hủy chuyến có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong nhiều giờ.

Đây là lần thứ ba trong lịch sử Mỹ áp dụng lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc. Sự việc xảy ra khi FAA đang đối mặt với tình trạng hạ tầng kiểm soát không lưu xuống cấp và sức ép ngày càng lớn về việc hiện đại hóa hệ thống. Ban đầu, cơ quan này yêu cầu tất cả các chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải ở lại mặt đất cho đến khi có thông báo mới, do tình huống bất thường và lo ngại về an toàn.

Trước đó, ngày 13/11, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ các trung tâm kiểm soát không lưu đường dài, phụ trách điều hành máy bay ở độ cao lớn. FAA cho hay hoạt động bị gián đoạn do sự cố viễn thông tạm thời, song nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Một nguồn thạo tin cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không cho rằng sự cố bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phạm tội. Các nhà điều tra đang xem xét liệu việc cập nhật phần mềm có gây ra sự cố hay không.

Hai lần Mỹ từng áp dụng lệnh dừng cất cánh trên toàn quốc trước đó là khi hệ thống thông báo an toàn dành cho phi công và nhân viên điều phối bay của FAA gặp sự cố năm 2023, và khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

FAA đang triển khai chương trình hiện đại hóa toàn diện hạ tầng kiểm soát không lưu đã cũ, với khoản kinh phí 12,5 tỷ USD được Quốc hội cấp. Ông Duffy đã đề nghị bổ sung 30 tỷ USD cho chương trình này. Trong tuần này, Bộ Giao thông Mỹ tiếp tục nhắc lại đề nghị đó./.

Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu thông báo tạm dừng các chuyến bay đi Mỹ Lệnh tạm dừng áp dụng đối với các chuyến bay khởi hành từ 22h00 giờ GMT ngày 13/11 đến 05h00 giờ GMT ngày 14/11 (12h trưa 14/11 giờ Việt Nam) theo yêu cầu từ FAA do các vấn đề kỹ thuật.