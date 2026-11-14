Hoa Kỳ ban hành kết luận chống bán phá giá PTMEG nhập khẩu tại một số nước

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 10/11/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ khẳng định có hành vi bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG (polytetramethylene ether glycol) nhập khẩu từ Việt Nam, đồng thời ban hành kết luận sơ bộ về phạm vi sản phẩm áp dụng chung cho các vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với PTMEG nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, sản phẩm bị điều tra là PTMEG (còn gọi là PTHF, PTMG, Polybutylene glycol), mã HS Hoa Kỳ 3907.29.0000; ngoài ra có thể nhập khẩu theo mã 2932.11.0000 và 3404.90.5150. Mã vụ việc: A-552-855; nguyên đơn: BASF Corporation. Thời kỳ điều tra từ 1/10/2025-31/3/2026.

Nhà sản xuất/xuất khẩu là bị đơn bắt buộc duy nhất và các công ty khác chịu thuế suất toàn quốc cùng chịu mức 36,55%. Kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ, hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra sẽ bị đình chỉ thanh quyết toán và phải nộp tiền ký quỹ bằng mức biên độ nêu trên. Nhà xuất khẩu nước thứ ba áp dụng mức của nhà sản xuất/xuất khẩu Việt Nam đã cung cấp hàng.

Theo đề nghị của bị đơn bắt buộc, DOC gia hạn ban hành kết luận cuối cùng tới tối đa 135 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ và kéo dài biện pháp tạm thời từ 4 tháng lên tối đa 6 tháng.

Đáng lưu ý, DOC bác đề nghị của một bên liên quan về việc loại trừ PTMEG có trọng lượng phân tử 1800 (1800 MW) và giữ nguyên phạm vi sản phẩm như trong thông báo khởi xướng.

Cũng theo Cục Phòng vệ thương mại, các mốc thời gian tiếp theo gồm bình luận về phạm vi sản phẩm: nộp trước 17h00 ngày 12/11/2026 (giờ miền Đông Hoa Kỳ); phản biện trước 17h00 ngày 17/11/2026.Yêu cầu điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Thẩm tra và bình luận về các vấn đề khác: DOC dự kiến thẩm tra thông tin sử dụng cho kết luận cuối cùng; bình luận về các vấn đề ngoài phạm vi sản phẩm nộp không muộn hơn 7 ngày sau khi DOC phát hành báo cáo thẩm tra cuối cùng, phản biện nộp không muộn hơn 5 ngày sau đó.

Kết luận cuối cùng DOC ban hành không muộn hơn 135 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Nếu kết luận cuối cùng là khẳng định, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) sẽ ban hành kết luận về thiệt hại trước thời điểm muộn hơn giữa 120 ngày kể từ ngày ban hành kết luận sơ bộ hoặc 45 ngày kể từ ngày ban hành kết luận cuối cùng.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và nộp bình luận, phản biện đúng thời hạn; chuẩn bị kỹ cho thẩm tra tại chỗ, bảo đảm số liệu và chứng từ nhất quán với thông tin đã khai báo.

Ngoài ra, lưu ý nghĩa vụ ký quỹ 36,55% để chủ động điều chỉnh hợp đồng, giá bán và kế hoạch giao hàng; phối hợp chặt chẽ với luật sư tư vấn, nhà nhập khẩu và Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp./.

Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm PTMEG Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường, do đó sẽ sử dụng các yếu tố sản xuất, giá trị thay thế của nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.