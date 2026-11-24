Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 23/11, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm mạnh sau thông tin ông Jensen Huang trở lại giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, thúc đẩy cổ phiếu công nghệ và khôi phục phần nào niềm tin vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia đã phục hồi chức vụ CEO của ông Huang sau giai đoạn bà Colette Kress điều hành tạm quyền kéo dài 11 ngày.

Thông tin này lập tức trở thành động lực chính tạo ra một “làn sóng xanh” tràn qua Phố Wall sau một tuần bán tháo cổ phiếu công nghệ. Chốt phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu Nvidia tăng tới 31,48%, lên 165,05 USD.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,01%, đạt 49.595,31 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 4,73%, lên 7.237,17 điểm; chỉ số Nasdaq Composite đạt 24.089,56 điểm. WSJ cho biết đợt phục hồi của Nasdaq đã lập tức tạo thêm 2.000 tỷ USD vốn hóa.

Dữ liệu các mã chứng khoán vào cuối phiên giao dịch cùng ngày theo giờ miền Đông Mỹ cho thấy sức mua lan nhanh sang chuỗi cung ứng bán dẫn. Nvidia tăng 30,55%, Micron tăng 18,59% và AMD tăng 7,64%. Quỹ Invesco tăng 6,95%, trong khi quỹ SPDR S&P 500 tăng 4,71%.

Số liệu này phản ánh đà phục hồi vượt ra ngoài Nvidia, dù cổ phiếu hãng vẫn là tâm điểm giao dịch.

Diễn biến đảo chiều xuất hiện sau đợt điều chỉnh sâu. Chuyên trang tài chính MarketWatch trước đó đưa tin nhóm cổ phiếu bán dẫn mất khoảng 2.300 tỷ USD vốn hóa trong tuần kết thúc ngày 20/11, khi lo ngại bao trùm hoạt động đầu tư AI.

Trong phiên phục hồi, chỉ số biến động VIX trên bảng giá WSJ giảm 25,83%, xuống 26,62 điểm, cho thấy tâm lý bất an đã dịu bớt.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đồng USD ở mức 99,03 điểm, chỉ tăng 0,01%. Trong khi đó, giá vàng tăng 3,34%, lên 3.632,70 USD/ounce; giá dầu thô giảm 3,66%, còn 80,36 USD/thùng. Đồng USD ít biến động trong lúc cổ phiếu bật mạnh cho thấy phản ứng với tin Nvidia khác biệt đáng kể giữa thị trường ngoại hối và chứng khoán.

Trên thị trường tín dụng, WSJ ghi nhận cổ phiếu và trái phiếu CoreWeave cùng tăng nhờ thông tin về Nvidia, nhưng đánh giá giới đầu tư tín dụng nhìn chung không phấn khích như người mua cổ phiếu.

Sự phân hóa này đặt dấu hỏi về mức độ bền vững của đợt phục hồi, nhất là khi nhu cầu vốn cho hạ tầng AI tiếp tục được chú ý và rủi ro chính sách vẫn hiện hữu.

Tờ New York Times ngày 23/11 cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent yêu cầu Nvidia giải đáp về hoạt động bán chip sang Trung Quốc. WSJ cũng đưa tin các nghị sĩ hai đảng tiếp tục thúc đẩy điều tra vì quan ngại an ninh quốc gia.

Theo giới phân tích, những vấn đề này cho thấy sự trở lại của ông Jensen Huang mang lại cú huých tích cực nhất định cho thị trường, song chưa thể loại bỏ các thách thức đối với Nvidia và triển vọng đầu tư AI.

Nhìn chung, phản ứng thận trọng hơn trên thị trường tín dụng cùng diễn biến gần như đi ngang của đồng USD cho thấy tâm lý hưng phấn chưa lan đều giữa các tài sản./.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Nvidia phục chức CEO cho ông Jensen Huang Đà phục hồi diễn ra sau một tuần giao dịch đầy biến động, khi lo ngại về mức định giá và triển vọng đầu tư vào ngành AI khiến áp lực bán lan rộng trên thị trường.