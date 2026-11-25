Theo tờ The Wall Street Journal, việc ông Jensen Huang được bổ nhiệm lại làm Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia đã thúc đẩy thị trường chứng khoán phục hồi mạnh, nhưng không giải quyết những thách thức dài hạn của doanh nghiệp và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số Nasdaq tăng khoảng 7%, Nvidia tăng thêm khoảng 1.000 tỷ USD vốn hóa, trong khi nhiều cổ phiếu thuộc chuỗi cung ứng AI tăng hai chữ số.

Nhà đầu tư kỳ vọng sự trở lại của ông Huang giúp Nvidia duy trì hoạt động ổn định, ảnh hưởng chính sách và chiến lược hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua chip.

Tuy nhiên, tác giả cảnh báo đợt tăng có thể chỉ là phục hồi tạm thời và chỉ ra năm vấn đề là quản trị doanh nghiệp, chi tiêu đầu tư, cạnh tranh, giám sát của Quốc hội và niềm tin vào doanh nghiệp.

- Quản trị doanh nghiệp: Việc Hội đồng quản trị đảo ngược quyết định dưới sức ép của Nhà Trắng làm dấy lên nghi ngờ về tính độc lập và khả năng giám sát CEO.

- Chi tiêu đầu tư: Nhu cầu huy động vốn liên tục cho trung tâm dữ liệu gây lo ngại. Khảo sát của Bank of America cho thấy hơn một nửa nhà quản lý quỹ dự báo một tập đoàn công nghệ lớn sẽ giảm chi đầu tư trong sáu tháng tới. Nvidia khó duy trì tăng trưởng chỉ bằng việc tài trợ khách hàng mua sản phẩm của mình.

- Cạnh tranh: AMD, Broadcom, Alphabet và Amazon gia tăng sức ép, có thể làm giảm biên lợi nhuận của Nvidia.

- Giám sát của Quốc hội: Các nghị sĩ có lập trường cứng rắn với Trung Quốc ở cả hai đảng nhiều khả năng tiếp tục thúc đẩy điều tra Nvidia và ông Huang.

- Niềm tin vào doanh nghiệp: Cách xử lý các quan hệ có nguy cơ xung đột lợi ích có thể làm suy giảm uy tín của ngành công nghệ.

James Mackintosh, tác giả bài bình luận trên tờ The Wall Street Journal, kết luận sự trở lại của ông Huang hỗ trợ tâm lý thị trường trước mắt, nhưng chưa loại bỏ rủi ro nền tảng.

Hội đồng quản trị Nvidia hôm 23/11 đã nhất trí bổ nhiệm lại nhà đồng sáng lập Jensen Huang làm CEO, 11 ngày sau khi ông từ chức do những tiết lộ về quan hệ ngoài hôn nhân. Nvidia cho biết đã tiếp nhận ý kiến từ các cấp cao trong Chính phủ Mỹ và tin tưởng việc ông Huang trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey C. Jones khẳng định quyết định phục vụ lợi ích của cổ đông, nhân viên, đối tác và khách hàng, đảo ngược lập trường không khôi phục chức vụ được công bố tuần trước. Tổng thống Donald Trump thừa nhận đã trực tiếp và gián tiếp trao đổi với Hội đồng quản trị để thúc đẩy quyết định này, phối hợp với Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Tuy nhiên, Nvidia vẫn đối mặt nhiều cuộc điều tra. Một ủy ban gồm các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đang xem xét liệu ông Huang có chia sẻ thông tin doanh nghiệp hoặc thông tin liên quan an ninh quốc gia trong quan hệ với Alice Huang, cựu lãnh đạo đối tác Megaspeed.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cũng điều tra khả năng công bố thông tin của Nvidia gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư. Các lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện phản đối quyết định và cam kết điều tra khi tiếp quản Quốc hội năm tới. Ông Huang dự kiến báo cáo trước các nghị sĩ vào tuần sau./.

Cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh của Nvidia Giới đầu tư đang chuẩn bị tâm thế trước khả năng thị trường tiếp tục biến động trong lĩnh vực được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu này.