Với tập thể gắn kết bởi mục đích chung vì sức khỏe người Việt, Abbott Việt Nam được ghi nhận trong danh sách “100 Nơi làm việc xuất sắc nhất Đông Nam Á 2026” của Fortune và Great Place to Work.

Từ mục đích chung đến vị thế Nơi làm việc xuất sắc Đông Nam Á

Kết quả được đo lường từ khảo sát Trust Index của Great Place To Work, dựa trên đánh giá trực tiếp của nhân viên về niềm tin, sự công nhận, cơ hội phát triển và ý nghĩa công việc. Đây là điểm đặc biệt của giải thưởng khi chính đội ngũ Abbott giữ vai trò “cầm cân nảy mực,” bình chọn.

Đội ngũ hơn 2.000 nhân viên Abbott với vai trò công việc khác nhau đến từ những ngành hàng đa dạng, từ dinh dưỡng, dược phẩm đến chẩn đoán và thiết bị y tế, đều có trải nghiệm về niềm tự hào khi thấy công việc của mình góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng sống cho những người chung quanh.

Với anh Nguyễn Văn Tuyên, nhân viên ngành hàng Thiết bị Điện sinh lý tại Abbott Việt Nam, ý nghĩa công việc đến từ những khoảnh khắc chứng kiến công nghệ y khoa góp phần cải thiện sức khỏe người bệnh.

"Khi một ca thủ thuật điều trị rối loạn nhịp tim kết thúc và nhịp tim bệnh nhân trở lại ổn định, đó là lúc tôi thấy rõ giá trị của công việc mình đang làm," anh chia sẻ.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết: "Những ghi nhận này phản ánh sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và văn hóa vững mạnh mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng.”

Điều gắn kết đội ngũ Abbott là một mục tiêu chung: giúp mọi người sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn thông qua khoa học và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đó thúc đẩy chúng tôi không ngừng mang đến Việt Nam những sáng kiến khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết một số vấn đề cấp bách về sức khỏe, mở rộng khả năng tiếp cận chăm sóc và tạo ra những giá trị bền vững cho người dân, cộng đồng cũng như tương lai ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam." ông Douglas Kuo cho biết.

Hơn ba thập kỷ qua, tập thể Abbott kiên định với sứ mệnh mang đến các công nghệ và giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người Việt, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và các bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng.

Mở rộng hợp tác để nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe

Có mặt từ năm 1995, Abbott không ngừng ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua hợp tác với các cơ quan y tế và đối tác chuyên môn, Abbott triển khai nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tiêu biểu như Dự án AFINS hỗ trợ giảm suy dinh dưỡng bệnh viện và Chương trình QIP đã tiếp cận 82 bệnh viện, mang lại lợi ích cho hơn 2,6 triệu bệnh nhân kể từ năm 2016.

Abbott còn hợp tác với các cơ quan y tế, hội chuyên ngành và đối tác chuyên môn nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cập nhật kiến thức y khoa và mở rộng khả năng tiếp cận các tiến bộ khoa học.

Các sáng kiến được triển khai trong nhiều lĩnh vực như sức khỏe phụ nữ, thần kinh, tim mạch và dinh dưỡng lâm sàng, với sự đồng hành của Hội Phụ sản Việt Nam, Hiệp hội Lạc nội mạc tử cung Thế giới, Hội Thần kinh học Việt Nam và nhiều tổ chức chuyên môn.

Hướng tới xây dựng Việt Nam khỏe mạnh hơn, Abbott hợp tác cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình "Chăm sóc người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn." Sáng kiến giúp người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng và phát hiện sớm nguy cơ bệnh không lây nhiễm.

Song song, thông qua nền tảng a:care và các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng như "Chủ động khỏe - Để yêu thương," Abbott cũng giúp người dân tiếp cận các thông tin sức khỏe đáng tin cậy, nâng cao nhận thức và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, cho biết: "Chúng tôi cam kết đóng góp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thông qua công nghệ và sáng kiến nhằm tạo dựng một tương lai khỏe mạnh, bền vững cho người dân Việt Nam"./.