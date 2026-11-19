Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2279/QĐ-TTg ngày 18/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026-2030."

Đề án này được triển khai đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ

Mục tiêu của Đề án là chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số; xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dùng chung, gắn với hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Phấn đấu đến năm 2028, hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu, chuẩn gói tin, định danh dữ liệu và quy trình nghiệp vụ thiết yếu được hoàn thiện, áp dụng thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu, dữ liệu lưu trữ trong môi trường số.

Hoàn thành xây dựng các chức năng cốt lõi và đưa Nền tảng vào vận hành; thí điểm kết nối, tiếp nhận tự động văn bản điện tử được ban hành từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào Nền tảng để lưu trữ, làm cơ sở mở rộng giai đoạn 2029 - 2030.

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và vận hành tập trung Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; chuẩn hóa, cập nhật tài liệu lưu trữ số và dữ liệu đặc tả hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng theo quy định.

Hoàn thành việc đưa toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại các lưu trữ lịch sử, bộ, ngành, địa phương lên Nền tảng để bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực lưu trữ về quản trị tài liệu, dữ liệu, lưu trữ số, bảo quản số lâu dài, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số.

100% bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước kết nối, khai thác, sử dụng Nền tảng

Đến năm 2029, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành Nền tảng. Đồng thời, mở rộng kết nối tự động tiếp nhận tài liệu số từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào Nền tảng để lưu trữ, sử dụng, phát huy; bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng kiểm chứng lâu dài.

Đến năm 2030, các cơ quan, tổ chức chưa có hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng sử dụng Nền tảng để quản lý tài liệu lưu trữ số theo thẩm quyền; các hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng hiện có kết nối, liên thông với Nền tảng.

Nền tảng số quốc gia về lưu trữ được vận hành tập trung, thống nhất, an toàn, liên tục, dùng chung trên phạm vi toàn quốc; cung cấp các chức năng, dịch vụ lưu trữ dùng chung, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ số xuyên suốt vòng đời.

100% bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi Đề án kết nối, khai thác, sử dụng Nền tảng theo quy định; các chức năng lưu trữ có thể tổ chức tập trung được thực hiện trên Nền tảng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Hoàn thiện, phát triển và cập nhật thường xuyên Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam từ tài liệu lưu trữ số hình thành trên các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, dữ liệu từ số hóa tài liệu giấy và dữ liệu đặc tả hồ sơ, tài liệu hình thành qua chỉnh lý; bảo đảm chuẩn hóa, quản lý tập trung, thống nhất, kết nối, chia sẻ và khai thác theo quy định.

Hoàn thiện mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp đối với tài liệu lưu trữ thuộc diện dự phòng Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bảo đảm an toàn, toàn vẹn và khả năng phục hồi, sử dụng tài liệu, dữ liệu khi xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa.

Hình thành năng lực khai thác thông minh tài liệu, dữ liệu lưu trữ trên cơ sở ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số phù hợp, đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu.

Tài liệu, dữ liệu lưu trữ được kết nối, chia sẻ, tái sử dụng và phát huy giá trị trên môi trường số, phục vụ quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, nghiên cứu, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội.

Hình thành đội ngũ nhân lực liên ngành và chuyên gia về lưu trữ, quản trị dữ liệu, công nghệ số, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu quản trị, vận hành, khai thác và phát triển Nền tảng.

Năm nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện được các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp sau hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng và vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ; hoàn thiện, phát triển Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam; xây dựng hạ tầng số tập trung để vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị, vận hành Nền tảng.

Về nhiệm vụ xây dựng và vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ, Đề án yêu cầu xây dựng Nền tảng tập trung, thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc, phục vụ thu nộp, tiếp nhận, quản lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị dữ liệu, tài liệu lưu trữ số; gắn với Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Nền tảng không thay thế chức năng của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thiết kế theo mô hình nhiều lớp, gồm: Lớp người dùng và truy cập dịch vụ; lớp dịch vụ nghiệp vụ lưu trữ; lớp dữ liệu và quản trị dữ liệu; lớp tích hợp, chia sẻ dữ liệu; lớp AI và phân tích dữ liệu; lớp bảo mật, an toàn thông tin; lớp hạ tầng số và lưu trữ số.

Thiết lập mô hình quản trị dữ liệu thống nhất theo toàn bộ vòng đời tài liệu; phân định rõ trách nhiệm giữa chủ quản dữ liệu, quản trị dữ liệu, quản lý chất lượng dữ liệu và đơn vị vận hành kỹ thuật; bảo đảm dữ liệu được quản lý xuyên suốt, không bị đứt gãy từ khi hình thành đến khi được bảo quản, khai thác và sử dụng lâu dài.

Đối với yêu cầu về kiến trúc và triển khai Nền tảng, Đề án nêu rõ: Nền tảng được xây dựng theo kiến trúc mở, tiêu chuẩn mở; đáp ứng tiêu chí nền tảng số dùng chung quốc gia, phù hợp Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia; bảo đảm khả năng tích hợp, mở rộng, kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu và kế thừa các hệ thống hiện có.

Nền tảng được triển khai trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, tính sẵn sàng, khả năng phục hồi và chủ quyền dữ liệu; đáp ứng yêu cầu bảo quản tài liệu số lâu dài.

Về tích hợp, chuyển đổi và kết nối hệ thống, Đề án yêu cầu kết nối, kế thừa và chuẩn hóa dữ liệu từ các hệ thống hiện có theo yêu cầu nghiệp vụ; bảo đảm liên thông, tránh đầu tư trùng lặp.

Kết nối Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các hệ thống thông tin có liên quan để tiếp nhận, kế thừa tài liệu, dữ liệu lưu trữ số theo quy định. Kết nối, kế thừa dữ liệu gửi, nhận văn bản điện tử từ Trục liên thông văn bản quốc gia đối với văn bản được gửi, nhận liên hệ thống.

Chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chuẩn dữ liệu thống nhất, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung.

Kết nối với các cơ sở dữ liệu, nền tảng, hệ thống dùng chung quốc gia, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và VNeID, phù hợp với chức năng, thẩm quyền và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Đề án cũng yêu cầu tổ chức quản trị, vận hành, giám sát và bảo trì Nền tảng hoặc từng cấu phần được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng; bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, hiệu quả; có cơ chế hỗ trợ người dùng và xử lý sự cố trong quá trình khai thác, sử dụng. Tổ chức cung cấp dịch vụ khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu lưu trữ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền, phạm vi tiếp cận và quy định của pháp luật. Cung cấp các dịch vụ lưu trữ số cơ bản dùng chung; thực hiện định danh, xác thực, phân quyền và kiểm soát quyền tiếp cận tài liệu, dữ liệu theo quy định….

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18/11/2026).

Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khai thác các hệ thống hiện có để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành liên tục và thực hiện các yêu cầu của pháp luật.

Việc nâng cấp các hệ thống hiện có chỉ thực hiện khi cần thiết, bảo đảm kế thừa kết quả đầu tư, không đầu tư trùng lặp với các chức năng của Nền tảng số quốc gia về lưu trữ; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp với Nền tảng, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi theo lộ trình./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW giúp ngành lưu trữ quốc gia như “hổ chắp thêm cánh” Trong chiến lược phát triển văn hóa, ngành lưu trữ sẽ như “hổ chắp thêm cánh,” với trách nhiệm là bằng mọi cách đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.