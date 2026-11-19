Gần 50.000 tỷ đồng đã được Ngân hàng Nhà nước cung ứng cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) kỳ hạn 182 ngày. Trong bối cảnh các công cụ điều hành thanh khoản tiếp tục được mở rộng, đại diện Ngân hàng Quốc tế (VIB) đánh giá đây là diễn biến tích cực đối với khả năng cân đối nguồn vốn, đặc biệt khi các ngân hàng ngày càng mở rộng tiếp cận nguồn vốn quốc tế.

FX Swap 182 ngày: Thêm lựa chọn quản lý thanh khoản và tối ưu chi phí vốn

Những ngày đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp triển khai hai nghiệp vụ ngoại hối đáng chú ý. Đầu tiên là giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, quy mô 2 tỷ USD, được thực hiện với ngày giá trị 9/11. Tiếp đó, từ ngày 11/11, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế mua USD giao ngay định kỳ hai phiên mỗi tuần, với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Hai nghiệp vụ có cơ chế khác nhau nhưng cùng mở thêm lựa chọn cung ứng thanh khoản VND.

Trong đó, FX Swap đã ghi nhận gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng ngay trong đợt ngày 9/11. Kỳ hạn sáu tháng giúp các ngân hàng tham gia có thêm lựa chọn cân đối dòng tiền và kế hoạch sử dụng vốn qua giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước , sau khi phương án được công bố, lãi suất hoán đổi kỳ hạn sáu tháng trên thị trường liên ngân hàng đã giảm về mức tương đương mức chào giao dịch của Ngân hàng Nhà nước ; lãi suất hoán đổi các kỳ hạn từ ba tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB đánh giá việc bổ sung kênh hỗ trợ thanh khoản sáu tháng bên cạnh nghiệp vụ thị trường mở là động thái chủ động, kịp thời, giúp các ngân hàng có thêm điều kiện cân đối nguồn vốn.

Theo đại diện VIB, công cụ này còn mở ra khả năng giảm chi phí sử dụng nguồn vốn quốc tế. Khi huy động USD từ các định chế tài chính nước ngoài để sử dụng bằng VND trong nước, ngân hàng cần tính toán đồng thời lãi suất vay ngoại tệ và chi phí hoán đổi sang VND.

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB. (Ảnh: Vietnam+)

Mức chi phí hoán đổi phù hợp giúp nguồn vốn quốc tế trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn, đồng thời giảm bớt áp lực cạnh tranh huy động VND trong nước. Khi áp lực chi phí vốn được giảm bớt, các ngân hàng có thêm điều kiện xem xét chính sách giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vay vốn.

Liên tiếp duy trì vị thế tốp 2 thị trường FX Swap

Trong bối cảnh các công cụ điều hành tiền tệ ngày càng đa dạng, năng lực giao dịch và quản lý nguồn vốn có vai trò quan trọng đối với khả năng chủ động cân đối thanh khoản, kiểm soát chi phí vốn của các ngân hàng thương mại.

Trên thị trường hoán đổi ngoại tệ Việt Nam, VIB 2 năm liên tiếp là ngân hàng tốp 2 về giao dịch FX Swap toàn thị trường, theo số liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA). Quy mô danh mục FX Swap của ngân hàng tăng 42,6% trong chín tháng đầu năm 2026 và gấp hơn hai lần so với cuối năm 2024.

Vị thế tốp 2 về doanh số giao dịch cùng đà tăng trưởng danh mục FX Swap phản ánh sự hiện diện nổi bật và kinh nghiệm của VIB trên thị trường hoán đổi ngoại tệ. Trong đợt triển khai FX Swap 182 ngày của Ngân hàng Nhà nước , VIB cũng là một trong những tổ chức tín dụng tham gia giao dịch ngay từ giai đoạn đầu.

FX Swap đồng thời là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nguồn vốn của VIB. Ngân hàng chủ động tiếp cận nguồn vốn USD từ thị trường quốc tế, kết hợp các giao dịch hoán đổi sang VND để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn trong nước, đa dạng hóa nguồn huy động và quản lý rủi ro tỷ giá.

Giai đoạn 2024 đến tháng 9/2026, trong bối cảnh mặt bằng chi phí hoán đổi ngoại tệ tăng, VIB đã chủ động kết hợp huy động vốn quốc tế với các giao dịch hoán đổi ngoại tệ nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, cân đối kỳ hạn và quản lý rủi ro tỷ giá.

Theo đó, chi phí hoán đổi là một cấu phần của tổng chi phí vốn sau chuyển đổi sang VND, bên cạnh lãi vay ngoại tệ và các chi phí liên quan. Hiệu quả kinh doanh được đánh giá trên cơ sở tổng chi phí huy động, chuyển đổi và hiệu quả sử dụng vốn, thay vì chỉ xem xét riêng chi phí hoán đổi. Cách tiếp cận này giúp VIB chủ động lựa chọn phương án nguồn vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh và điều kiện thị trường.

Các giải thưởng ghi dấu ấn vị thế hàng dầu về kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối của VIB

Bên cạnh FX Swap, VIB đứng đầu về doanh số giao dịch trái phiếu Chính phủ năm 2024, tiếp tục giữ vị trí số một ở cả giao dịch mua bán thông thường (Outright) và giao dịch mua bán lại (Repo) trái phiếu Chính phủ năm 2025. Trên thị trường ngoại hối, doanh số các sản phẩm cấu trúc và phái sinh của VIB tăng trưởng kép 45% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025.

Nền tảng nguồn vốn quốc tế và công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh

Đến tháng 8/2026, tổng vốn huy động nước ngoài của VIB đạt hơn 1,6 tỷ USD. Ngân hàng cũng duy trì quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài trợ thương mại với các tổ chức quốc tế như ADB và IFC từ năm 2009 và 2011. Nguồn vốn quốc tế cùng kinh nghiệm giao dịch ngoại hối giúp VIB đa dạng hóa lựa chọn huy động, quản lý nhu cầu chuyển đổi đồng tiền, kỳ hạn và chi phí sử dụng vốn.

Tháng 9/2026, VIB đưa vào vận hành hệ thống giao dịch Front Arena của FIS Global trên hạ tầng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS), trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai Front Arena trên AWS. Nền tảng này hỗ trợ quản lý xuyên suốt vòng đời giao dịch, từ thực hiện giao dịch, quản lý vị thế và rủi ro đến xử lý sau giao dịch, qua đó tăng cường tự động hóa và năng lực kiểm soát hoạt động.

Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước mở rộng các công cụ điều hành thanh khoản, vị thế trên thị trường FX Swap, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế cùng nền tảng công nghệ là những lợi thế để VIB chủ động hơn trong quản lý nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân./.