Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch 17/11 do lo ngại về triển vọng của ngành công nghệ, trong bối cảnh giới đầu tư bán ra cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi tập đoàn sản xuất chip Nvidia công bố báo cáo kết quả kinh doanh.

Tại Phố Wall, cả ba chỉ số chính đều nối dài đà giảm mạnh từ phiên đầu tuần. Đóng cửa phiên 17/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,64% xuống 50.761,92 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,02% xuống 7.340,84 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,74% xuống 24.328,38 điểm.

Cổ phiếu của Nvidia lao dốc trong phiên sáng trước khi phục hồi một phần, trong khi giới giao dịch cũng bán tháo một số cổ phiếu có liên quan đến lĩnh vực công nghệ.

Tại châu Âu, thị trường giao dịch ảm đạm trong cả ngày và giảm mạnh vào cuối phiên. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt dẫn đầu đà giảm khi mất 2,1%, xuống còn 26.045,37 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London giảm 1,8% xuống 10.689,87 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 1,6% xuống 8.216,78 điểm. Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận trên các thị trường chứng khoán châu Á.

Theo kế hoạch, Nvidia công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường Phố Wall đóng cửa ngày 17/11, với doanh thu và lợi nhuận dự kiến tiếp tục ở mức cao.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng dài hạn của tập đoàn này đang đối mặt với nhiều bất ổn sau khi Bộ Thương mại Mỹ có động thái “đóng cửa cơ hội” cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận từ xa các dòng chip AI mạnh của Nvidia.

Tâm lý thị trường cũng chịu tác động sau khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang từ chức người đứng đầu tập đoàn hồi tuần trước do vấn đề cá nhân.

Tuy nhiên, ngày 17/11, ông Huang cho biết ông đang hy vọng có thể quay trở lại với sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, song khả năng này vẫn rất khó đoán định.

Ông Adam Turnquist, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính LPL Financial, cho biết ngoài các nội dung quen thuộc như kết quả kinh doanh, dự báo triển vọng và nhu cầu trung tâm dữ liệu, giới đầu tư sẽ theo dõi sát sao cuộc họp công bố lợi nhuận đầu tiên dưới sự điều hành của Giám đốc điều hành (CEO) lâm thời Colette Kress sau khi ông Huang đột ngột rời vị trí.

Do ông Huang vốn được coi là nhân vật khó thay thế, sự chú ý sẽ tập trung vào quá trình chuyển giao lãnh đạo và lộ trình bổ nhiệm CEO chính thức của hội đồng quản trị.

Theo ông Turnquist, giá cổ phiếu hiện chịu sức ép từ cả nỗi lo đà tăng trưởng của AI chậm lại lẫn sự bất ổn xoay quanh việc ông Huang rời nhiệm sở.

Cùng lúc đó, thị trường cũng đang đánh giá tác động từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty AI Anthropic, dự kiến diễn ra tại New York vào ngày 19/11.

Đợt chào bán này dự kiến định giá doanh nghiệp phát triển chatbot Claude ở mức tới 1.400 tỷ USD, có thể đưa Anthropic trở thành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Trong khi Anthropic được xem là đơn vị dẫn đầu về các sản phẩm AI, Nvidia lại được ví như "ngân hàng trung ương" của ngành công nghiệp này nhờ hoạt động đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và bảo lãnh cho các khoản vay.

Thị trường tiếp tục dõi theo Anthropic khi công ty tiếp tục chuẩn bị cho đợt IPO. Trong hồ sơ cập nhật ngày 17/11, công ty giữ mức giá chào bán dự kiến từ 70-78 USD/cổ phiếu.

Theo Bloomberg News, Anthropic dự kiến xác định giá phát hành chính thức vào ngày 18/11, trước khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq ngày 19/11. Một số nguồn tin cho biết mức giá có thể được ấn định ở ngưỡng cao nhất của khoảng dự kiến hoặc cao hơn.

Giới giao dịch kỳ vọng đến cuối tuần sẽ có thêm thông tin rõ ràng hơn về tương lai thương mại của AI, công nghệ vốn nhận được nhiều kỳ vọng nhưng vẫn thiếu các sản phẩm mang lại lợi nhuận.

Một yếu tố khác tác động đến tâm lý thị trường trong phiên 17/11 là triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Tuần trước, một số quan chức ngân hàng trung ương cho rằng Fed có thể cần tăng lãi suất mạnh hơn trong bối cảnh áp lực giá cả tiếp tục gia tăng.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên tới 95,4%. Biên bản cuộc họp gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, dự kiến được công bố ngày 18/11.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, chỉ số VN-Index giảm 10,17 điểm (0,59%) xuống 1.726,72 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 6,31 điểm (2,48%) xuống 248,60 điểm./.

VN-Index giảm hơn 10 điểm, nhóm dầu khí gây áp lực lên thị trường Trên sàn HOSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 207 mã giảm giá, trong khi 110 mã tăng giá. VN-Index duy trì dưới tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch.