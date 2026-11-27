Tỉnh Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều chuyển, chuyển giao và khai thác tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Qua rà soát, số lượng tài sản đã được phê duyệt phương án xử lý còn khá lớn nhưng chưa hoàn tất thủ tục; một số tài sản đã chuyển giao cho đơn vị quản lý vẫn chậm đưa vào khai thác.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản công.

Theo thống kê, trong tổng số 491 cơ sở nhà, đất được phê duyệt phương án xử lý theo hình thức điều chuyển, đến nay có 91 cơ sở được ban hành quyết định điều chuyển tài sản; còn 400 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương phải khẩn trương rà soát hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm, đẩy nhanh các bước thực hiện theo quy định.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư được chuyển giao cho đơn vị sự nghiệp có chức năng quản lý, kinh doanh nhà để khai thác, toàn tỉnh đã có quyết định chuyển giao 482 cơ sở, gồm 401 cơ sở thuộc địa phương và 81 cơ sở của các cơ quan Trung ương. Tuy nhiên, theo dữ liệu cập nhật trên phần mềm theo dõi đến ngày 23/11, vẫn còn 64 cơ sở chưa hoàn thành các bước xử lý, khai thác theo quy định.

Tình trạng tồn đọng tập trung tại một số địa phương; trong đó phường Tân Ninh còn 12 cơ sở, phường Long Hoa còn 13 cơ sở, xã Cầu Khởi còn 5 cơ sở, xã Long Chữ còn 4 cơ sở và xã Thạnh Đức còn 3 cơ sở chưa hoàn thành bước xử lý tiếp theo. Bên cạnh đó, một số cơ sở mới được chuyển giao trong tháng 11 cũng cần được các đơn vị tiếp nhận khẩn trương triển khai phương án khai thác.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn, việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý nhà, đất và tài sản công là nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, nhằm sớm đưa tài sản vào sử dụng đúng mục đích, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định.

Trên tinh thần đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao quản lý nhà, đất khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chuyển tài sản, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/11/2026 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định. Việc điều chuyển toàn bộ các cơ sở thuộc diện này phải hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2026.

Đối với tài sản đã được chuyển giao, các đơn vị tiếp nhận phải sớm xác định giá cho thuê, thực hiện niêm yết công khai, thông báo rộng rãi để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các bước xử lý còn lại, cập nhật đầy đủ kết quả trên phần mềm theo dõi, nhất là đối với những cơ sở đang tồn đọng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, phân công rõ trách nhiệm từng bộ phận; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để hồ sơ kéo dài hoặc tài sản tiếp tục chưa được khai thác hiệu quả.

Theo kế hoạch, 64 cơ sở nhà, đất còn tồn đọng trong diện chuyển giao cho đơn vị khai thác phải được xử lý dứt điểm trước ngày 30/11/2026. Việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công dôi dư không chỉ đáp ứng yêu cầu sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, hạn chế lãng phí và tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Tây Ninh: Không để nhà, đất dôi dư trở thành nguồn lực bị lãng phí Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh cơ sở nhà, đất dôi dư là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không thể để tài sản bỏ không hoặc quản lý hình thức.