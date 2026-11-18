Ngày 18/11, tại phường Vân Phú, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển nhà Hùng Vương tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án có ý nghĩa thiết thực trong nỗ lực phát triển quỹ nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân, người lao động và các đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn khẳng định phát triển nhà ở xã hội là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng tài chính.

Việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu an cư trước mắt mà còn góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Vũ Việt Văn cho biết Dự án Nhà ở xã hội Hùng Vương là dự án thứ 24 được khởi công trên địa bàn tỉnh theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ và là dự án thứ 18 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Kết quả này cho thấy sự quan tâm, quyết tâm của tỉnh trong cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, từng bước mở rộng nguồn cung nhà ở cho các nhóm đối tượng có nhu cầu thực sự.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong bối cảnh quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư tiếp tục đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về chỗ ở cho người dân, việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đây không đơn thuần là việc phát triển thêm các công trình nhà ở mà còn là giải pháp bảo đảm an sinh, ổn định đời sống người lao động, tạo nguồn nhân lực ổn định phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại địa phương.

Dự án Hùng Vương khi hoàn thành sẽ bổ sung đáng kể nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực phường Vân Phú, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, cán bộ, công nhân và người lao động; đồng thời tạo thêm động lực hoàn thiện hạ tầng đô thị, hình thành không gian sống đồng bộ, nâng cao chất lượng phát triển đô thị trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị chủ đầu tư tập trung nhân lực, vật lực, tài chính, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai an toàn, đúng quy định.

Dự án được triển khai trên diện tích hơn 1.900ha, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 571 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội có diện tích trên 10.663m2, gồm 2 tòa chung cư cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng gần 45.000 m2, dự kiến cung cấp 420 căn hộ.

Ngoài ra, dự án còn có khu nhà ở thương mại diện tích khoảng 2.666m2, gồm 26 căn nhà liền kề cao 5 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào quý 4/2029./.

Khởi công dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại thành phố Bắc Ninh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với 810 căn hộ cho thuê, phục vụ công nhân và người lao động, dự kiến hoàn thành năm 2029.