Được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/10/2026 và có hiệu lực từ ngày 7/11/2026, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết 96) về việc quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô 2026 để xử lý những tồn tại kéo dài tại các công trình, dự án đã có người dân sinh sống.

Rà soát, xử lý vi phạm đến từng hạng mục

Danh mục áp dụng gồm tổ hợp Bemes (CT6 Kiến Hưng), công trình hỗn hợp Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La phường Hà Đông và dự án nhà ở CT11, CT12 tại Khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ phường Định Công. Tại phường Hoàng Liệt, danh mục gồm các công trình VP3, VP5, VP6 và bốn tổ hợp chung cư, dịch vụ thương mại HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm.

Trao đổi về Nghị quyết 96, ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, cho biết việc xử lý vi phạm tại các dự án liên quan trực tiếp đến nhiều hộ dân. Các quy định của nghị quyết cần được cụ thể hóa bằng phương án cho từng dự án, từ giải quyết vướng mắc pháp lý về nhà ở đến bảo đảm an toàn công trình và bổ sung hạ tầng.

“Đầu tiên là về pháp lý, thứ hai là về an toàn tính mạng người dân, đặc biệt liên quan phòng cháy, thứ ba là các điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội," ông Dũng nói. Ông dẫn thực tế tại một số khu đô thị, trẻ em phải đi học ở địa bàn khác hoặc bốc thăm để vào trường công, trong khi hạ tầng kỹ thuật còn thiếu. Khi xây dựng phương án khắc phục, các cơ quan chức năng cần xem xét khả năng bổ sung trường học, nơi sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục thiết yếu phục vụ cư dân.

Theo Nghị quyết 96, Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ kết quả rà soát của cơ quan chuyên môn để quyết định công trình, hạng mục hoặc phần diện tích nào được tồn tại có điều kiện, phần nào phải phá dỡ, cải tạo hoặc chuyển đổi công năng. Đối với công trình cao tầng, cơ quan chuyên môn đánh giá khả năng chịu lực, điều kiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khoảng cách giữa các công trình và khả năng đáp ứng hạ tầng thiết yếu. Trường hợp thiếu hạ tầng, phương án bổ sung phải khả thi và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trong cùng một tòa nhà, phương án xử lý có thể khác nhau giữa các hạng mục. Công trình đủ điều kiện có thể được giữ lại, trong khi phần diện tích vi phạm ở khối đế, tầng kỹ thuật hoặc khu sinh hoạt cộng đồng phải được xử lý để trả lại công năng theo quy hoạch hoặc chuyển sang chức năng công cộng phù hợp. Kết quả rà soát là căn cứ để xác định cụ thể căn hộ, diện tích và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Công khai phương án bồi thường, di dời

Nghị quyết 96 quy định người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục sai phạm của chủ đầu tư. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ người phải di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp.

Mức bồi thường căn hộ, nhà ở do Hội đồng thẩm định giá xác định theo giá thị trường hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền. Người dân được tạm cư tại chỗ đến khi cơ quan có thẩm quyền thông báo thực hiện phương án di dời, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng.

Người mua nhà phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại dự án do chủ đầu tư thực hiện, với phương thức thanh toán do hai bên thỏa thuận. Người đủ điều kiện theo Luật Nhà ở được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại dự án của chủ đầu tư mà không qua bốc thăm. Hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập duy nhất từ kinh doanh tại phần diện tích khối đế bị chuyển đổi công năng được chủ đầu tư hỗ trợ một lần, tương đương 6 tháng lương tối thiểu vùng.

Trước khi tổ chức di dời, ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì lập danh sách căn hộ, phần diện tích bị ảnh hưởng, xác định người sở hữu, người sử dụng và các bên có quyền lợi liên quan. Chính quyền địa phương có trách nhiệm công khai phương án, tiếp nhận và xem xét ý kiến của người dân.

Bà Lê Thị Dung, cư dân tòa HH2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hà Nội), cho biết: “Nếu căn hộ thuộc diện phải bàn giao, gia đình tôi mong được biết sớm mức bồi thường và thời điểm chi trả. Có mốc cụ thể, chúng tôi mới tính được việc thuê hay mua chỗ ở khác, thu xếp việc đi làm và việc học của các cháu.”

Theo ông Trần Hợp Dũng, các sở chuyên môn và chính quyền địa phương cần nắm nguyện vọng của cư dân khi xây dựng phương án. Ông nhấn mạnh yêu cầu “phải bố trí tạm cư, tái định cư, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân cũng như cơ chế đền bù hỗ trợ thỏa đáng."

Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí kinh phí và thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ theo kế hoạch đã được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân thành phố có thể sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế tài sản của doanh nghiệp để thực hiện.

Làm rõ tiến độ cấp giấy chứng nhận

Đối với người mua nhà không phải di dời, các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, thỏa thuận với chủ đầu tư tiếp tục được thực hiện. Người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định và chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ông Nguyễn Văn Trác, cư dân tòa CT11, Khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ, phường Định Công (Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi muốn biết hồ sơ căn hộ đang vướng ở đâu và bao giờ được giải quyết. Nếu còn thủ tục thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì mong cơ quan chức năng thông báo rõ. Giấy tờ nào gia đình phải bổ sung, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Theo nghị quyết, sau khi hoàn thành các biện pháp khắc phục, nộp đủ số lợi bất hợp pháp về xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, chủ đầu tư phải lập hồ sơ hiện trạng công trình, dự án. Ủy ban nhân dân cấp xã, phường kiểm tra, xác nhận hiện trạng để làm căn cứ thực hiện thủ tục đất đai và cấp giấy chứng nhận. Tiến độ từng khâu là thông tin để cư dân theo dõi việc xử lý hồ sơ và chủ động bổ sung giấy tờ khi có yêu cầu.

Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện, xác định tiến độ, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan.

Ông Trần Hợp Dũng cho biết Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ trực tiếp khảo sát từng dự án thuộc phạm vi nghị quyết. Theo ông, cần rà soát các hạng mục hạ tầng còn thiếu để có phương án bổ sung. Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân phải được xử lý kiên quyết.

Nghị quyết 96 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tạo cơ sở để xử lý các vi phạm kéo dài tại 12 công trình, dự án Mường Thanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người mua nhà trong quá trình khắc phục. Khi triển khai, phương án xử lý từng hạng mục, tiến độ bồi thường và các bước giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cần được công khai để cư dân theo dõi. Kết quả thực hiện tại từng dự án cũng là căn cứ để Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát trách nhiệm của các cơ quan liên quan và chủ đầu tư./.

Chung cư Linh Đàm, Xa La, Đại Thanh và Kim Văn-Kim Lũ: Người mua nhà hợp pháp được bảo vệ quyền lợi thế nào? Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan Mường Thanh. Công trình được đánh giá để xem xét tồn tại hoặc phá dỡ, bảo đảm quyền lợi người mua nhà hợp pháp.