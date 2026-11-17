Ngày 17/11, tại thành phố Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà ở xã hội Công đoàn.

Dự án có quy mô 810 căn hộ cho thuê, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động trên địa bàn, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Đảng, Nhà nước.

Dự án được khởi công tại hai xã Yên Trung và Tam Đa, thành phố Bắc Ninh; đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn theo Luật Nhà ở năm 2023, triển khai trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Yên Phong.

Dự án thuộc nhóm B, công trình dân dụng cấp 2, có tổng diện tích đất khoảng 42.396,4m2, gồm 6 tòa chung cư cao 10 tầng với tổng cộng 810 căn hộ khép kín cho thuê.

Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 55.420m2. Các căn hộ được trang bị thang máy và nội thất cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của công nhân, người lao động.

Bên cạnh khu nhà ở, dự án còn có hai nhà để xe cao 2 tầng và các bãi đỗ xe, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan đồng bộ như giao thông nội bộ, cây xanh, quảng trường, khu thể dục thể thao, hệ thống cấp, thoát nước và xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tại lễ khởi công, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh quá trình thực hiện dự án cần tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, kiểm soát chặt chẽ các khoản phát sinh nhằm giảm giá thuê nhà, góp phần giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho công nhân, người lao động.

Cùng với đó, công trình phải bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật và công năng sử dụng, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố, hướng tới trở thành công trình kiểu mẫu về nhà ở dành cho công nhân.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và 8 nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch, đường găng tiến độ chung, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 28/7/2029, thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trong quá trình thi công, các đơn vị đặc biệt chú trọng an toàn lao động, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời nghiên cứu bố trí các không gian dịch vụ thiết yếu tại tầng một, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi khẳng định việc triển khai dự án tạo thêm quỹ nhà ở, góp phần hình thành không gian sống mới, giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa phương.

Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia dự án tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng; tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.

Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hướng dẫn, kịp thời giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; bảo đảm đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho đoàn viên, công nhân, người lao động tại khu vực hai xã Yên Trung, Tam Đa nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung; đồng thời đóng góp vào mục tiêu thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ./.

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