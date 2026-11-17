Ngày 17/11, tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an tổ chức khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Đây là một trong những dự án cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở, giúp cán bộ, chiến sỹ công an công tác trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống và yên tâm công tác nhất là trong bối cảnh tổ chức bộ máy và địa bàn công tác đã có nhiều thay đổi.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 18.900m2 tại phường Thành Nhất với tổng vốn đầu tư dự kiến 870 tỷ đồng. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm một tòa chung cư 12 tầng với 485 căn hộ; 15 căn nhà ở thương mại thấp tầng.

Tổng diện tích sàn xây dựng các công trình chính khoảng gần 60.000. Dự án đồng thời bố trí diện tích cây xanh, sân chơi, giao thông và hạ tầng kỹ thuật... hướng tới hình thành khu nhà ở có không gian sinh hoạt đồng bộ cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ công an.

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý 3/2028, nghiệm thu và đưa vào khai thác trong quý 4/2028. Các căn hộ được bố trí để bán, cho thuê mua và cho thuê theo danh sách, đối tượng do Bộ Công an gửi chủ đầu tư, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ về những khó khăn, mất mát của cán bộ công an trong thời bình; cho biết việc phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân không đơn thuần là giải quyết nhu cầu về chỗ ở, mà còn là sự quan tâm cụ thể đến đời sống, hậu phương của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư triển khai các dự án bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chất lượng và tiến độ, để cán bộ, chiến sỹ có điều kiện an cư, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ trưởng Đức nhấn mạnh phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ là một trong những nhiệm vụ thiết thực nhằm bảo đảm an sinh, chăm lo đời sống lực lượng Công an nhân dân.

Trên phạm vi cả nước, Bộ Công an đang quan tâm triển khai các dự án nhà ở xã hội tại nhiều địa phương, từng bước tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, công tác xa gia đình, có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp.

Việc triển khai dự án tại Đắk Lắk không chỉ giải quyết nhu cầu thực tế của lực lượng Công an trên địa bàn mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chung của ngành trong chăm lo đời sống, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Cũng tại buổi lễ, ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho hay: Sau khi sắp xếp, địa bàn tỉnh trải dài từ biên giới đến ven biển.

Cùng với việc kiện toàn tổ chức công an địa phương theo mô hình hai cấp, việc bố trí, điều động cán bộ đến nơi công tác mới đặt ra những vấn đề cụ thể về chỗ ở, đi lại và sinh hoạt gia đình. Vì vậy, dự án này có ý nghĩa thiết thực trong việc hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ ổn định cuộc sống, thuận lợi hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Với những cán bộ công tác xa nơi ở cũ, có chỗ ở ổn định, phù hợp sẽ giúp giảm khó khăn đi lại, thuận lợi hơn trong việc chăm lo gia đình và yên tâm nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình; Công an tỉnh rà soát nhu cầu, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Các sở, ngành và chính quyền phường Thành Nhất cần phối hợp giải quyết kịp thời thủ tục, bảo đảm kết nối hạ tầng và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án./.

Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đã đạt gần 93% chỉ tiêu Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lũy kế đến tháng 10/2026, cả nước có 954 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 926.329 căn với tổng mức đầu tư khoảng 855.557 tỷ đồng.