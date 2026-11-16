TP Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng huy động tiền để lừa đảo đầu tư bất động sản

Tối 16/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Langbiang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Redeyes, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Đào đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền hơn 33,9 tỷ đồng thông qua thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về hoạt động đầu tư bất động sản và các chương trình, dự án của doanh nghiệp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thái Thị Thu Đào từng đầu tư mua bán vàng trực tuyến trên các sàn giao dịch quốc tế XTB, Exness, XM nhưng bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, Đào đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc mua bán đất, cam kết lợi nhuận và thời gian quay vòng vốn nhanh, mỗi khoản giao dịch chỉ kéo dài khoảng 5-10 ngày, nhằm tạo lòng tin, huy động tiền góp vốn của nhiều người.

Từ tháng 5-11/2022, Đào đã 83 lần đưa ra thông tin về việc mua bán đất để các bị hại chuyển tiền nhiều lần, với tổng số tiền hơn 1.343 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Đào lấy tiền của người chuyển sau để hoàn trả cho người chuyển trước, phần còn lại sử dụng đầu tư trên sàn giao dịch vàng trực tuyến. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định Đào đã chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam Thái Thị Thu Đào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, Đào còn sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần Redeyes để đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn, tiến độ triển khai và giải ngân các chương trình, dự án của doanh nghiệp, khiến nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục đưa ra những thông tin không có thật để yêu cầu các cá nhân chuyển thêm tiền, sau đó sử dụng vào giao dịch mua vàng trực tuyến trên các sàn Exness, XM, không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận. Số tiền bị chiếm đoạt trong hoạt động này được xác định hơn 13,4 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với 8 bị hại, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ phương thức, thủ đoạn và số tiền chiếm đoạt. Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo những cá nhân, tổ chức là nạn nhân của Thái Thị Thu Đào liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước các hình thức huy động vốn, góp vốn đầu tư, mua bán bất động sản có cam kết lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh; cần xác minh kỹ nhân thân, năng lực tài chính của đối tác, tính pháp lý của dự án và mục đích sử dụng vốn trước khi chuyển tiền.

Đặc biệt, người dân không chủ quan khi đối tác hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hạn ở những giao dịch đầu để tiếp tục chuyển những khoản tiền lớn hơn./.

Khởi tố đối tượng lừa đảo bất động sản, chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc mua được bất động sản giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, đối tượng Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.