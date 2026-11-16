Vụ Mr Pips: Kiến nghị điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm

Chiều 16/11, trong phần tuyên án phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, Hội đồng xét xử đã đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng, nhằm tiếp tục xem xét điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.

Kiến nghị xác minh các đối tượng, hành vi và tài sản đã tách ra

Trong bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhanh chóng tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng, hành vi và tài sản đã tách ra hoặc Hội đồng xét xử chuyển lại để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đặc biệt là các bộ phận do Bùi Trung Đức, Đặng Hoàng Liên Anh, Vương Phương Anh và các đối tượng khác vận hành; các đối tượng che giấu, không tố giác, chứa chấp tội phạm, rửa tiền; các đối tượng có liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt người và hành vi phạm tội, triệt để thu hồi tài sản, khắc phục cho các bị hại.

Quá trình chuẩn bị xét xử vụ án này, Hội đồng xét xử nhận được đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị được xác định là bị hại, yêu cầu bồi thường kèm theo các tài liệu liên quan đến các sàn giao dịch chứng khoán của các bị cáo trong vụ án này của hơn 100 cá nhân.

Tuy nhiên, do giới hạn của việc xét xử (theo quy định tại Điều 298-Bộ luật Tố tụng hình sự) nên Hội đồng xét xử không thể đưa số người này vào tham gia tố tụng trong vụ án đang xét xử. Do đó, đối với các nội dung xác định việc họ có phải là bị hại của vụ án hay không, bị chiếm đoạt như thế nào, bao nhiêu tiền, kiểm chứng các nội dung tố giác, tài liệu họ cung cấp…

Hội đồng xét xử đã tiếp nhận và chuyển toàn bộ những nội dung này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra, làm rõ tại giai đoạn 2 của vụ án.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị những ai là nạn nhân của các sàn giao dịch chứng khoán liên quan đến các bị cáo trong vụ án này hoặc các bị hại trong vụ án này còn bị chiếm đoạt tiền ở các sàn giao dịch khác mà chưa được xem xét trong vụ án này thì gửi đơn đề nghị và liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (PC02) để được xem xét, bảo vệ quyền lợi của mình theo đúng quy định.

Triệt để thu hồi tài sản, bồi thường cho bị hại

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử xác định, đến trước phiên tòa, qua rà soát, đối chiếu, có 916 bị hại đã nạp tổng số tiền khoảng 1.710 tỷ đồng vào các sàn chứng khoán trong hệ thống của Usik Uran và Phó Đức Nam. Trong đó, các bị hại đã rút, nhận lại hơn 163 tỷ đồng; số tiền bị chiếm đoạt gần 1.550 tỷ đồng.

Tuyên án vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm tại điểm cầu hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sau khi đối trừ các khoản tiền bị hại đã nhận và số tiền gia đình các bị cáo Lê Khắc Ngọ, Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Đức Phương bồi thường (lần lượt khoảng 78 triệu đồng, 450 triệu đồng và 25,3 triệu đồng), Hội đồng xét xử kết luận số tiền các bị cáo còn chiếm đoạt là hơn 1.531 tỷ đồng.

Về nguyên tắc, các bị cáo đồng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phải liên đới bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, phần lớn tài sản chiếm đoạt được của các bị hại trong vụ án tập trung vào các bị cáo cầm đầu, hưởng lợi. Vì vậy, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền còn bị chiếm đoạt.

Cụ thể, bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phải liên đới bồi thường phần lớn số tiền đã chiếm đoạt. Trong đó, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm 2/3, tương đương khoảng hơn 822 tỷ đồng; Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm 1/3, tương đương khoảng hơn 510 tỷ đồng.

Các bị cáo là đồng phạm, trực tiếp tham gia trong hệ thống của Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số tiền lương, thưởng, hoa hồng đã nhận, tổng cộng khoảng hơn 297 tỷ đồng, bởi đây đều là tiền có nguồn gốc từ việc chiếm đoạt tài sản của các bị hại./.

Vụ án Mr Pips: Phạt tù chung thân các bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền." Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là chung thân.