Vụ án Mr Pips: Phạt tù chung thân các bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ

Sau 3 tuần xét xử và nghị án, chiều 16/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Nam là tù chung thân.

Cùng bị truy tố về hai tội danh trên, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) bị tuyên phạt mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 11 năm tù về tội "Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọ là chung thân.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức shark Bình) bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Các bị cáo còn lại nhận án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, đối với các bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", từ năm 2019 đến tháng 9/2024, các bị cáo trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo nhiều bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Đến khi kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, qua rà soát, đối chiếu với kết quả điều tra, Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã dụ dỗ, dẫn dắt 916 bị hại đầu tư tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng vào các sàn chứng khoán trong hệ thống của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ. Trong đó, các bị hại đã rút và nhận lại tổng số tiền hơn 163 tỷ đồng, số tiền bị chiếm đoạt là gần 1.560 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của các bị hại; xâm phạm trật tự, an toàn quản lý kinh tế, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản của các bị hại, thất thoát tài sản của Nhà nước.

Hành vi phạm tội đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc và tương lai của nhiều gia đình nạn nhân, gây bức xúc, mất bình yên trong dư luận xã hội.

Vì vậy, việc khởi tố, truy tố và đưa các bị cáo ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo, tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả hành vi phạm tội là cần thiết; qua đó, trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lại lợi ích của Nhà nước, xã hội và nhân dân; đồng thời đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm trên không gian mạng nói riêng.

Đánh giá về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xác định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, nhận thức được sai lầm và đề nghị được xem xét nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn, hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Mức độ giảm nhẹ được đánh giá dựa trên số tiền đã khắc phục, nhân thân và các tình tiết khác của từng bị cáo. Trên cơ sở những tình tiết giảm nhẹ này, Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét khi quyết định cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo.

Về việc khắc phục hậu quả, đến nay, đa số các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, giao nộp tài sản để khắc phục hậu quả. Một số bị cáo có tiền, vàng, bất động sản và tài sản bị thu giữ đã đề nghị được sử dụng những tài sản này để khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác.

Trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Một số bị cáo là phụ nữ có thai tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội hoặc thời điểm bị truy tố, xét xử. Một số bị cáo hiện đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng hoặc 36 tháng tuổi, trong đó có bị cáo có từ 2-3 con nhỏ.

Ngoài ra, Tòa cũng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo có quan hệ vợ chồng, anh chị em ruột trong cùng gia đình; một số bị cáo có gia đình có công với cách mạng, đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác, mắc bệnh nặng… được hưởng khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình và xã hội./.

Tuyên án Mr Pips và Shark Bình, khối tài sản hơn 610 tỷ đồng xử lý thế nào? Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội dự kiến tuyên án chiều 16/11 đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và các đồng phạm trong vụ lừa đảo gần 1.600 tỷ đồng.