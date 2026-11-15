Quảng Trị: Xử phạt 33 thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông trên địa bàn các phường Bắc Gianh, Ba Đồn và xã Phú Trạch.

Cụ thể, trong 3 ngày (từ 13 đến 15/11), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 33 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe môtô với tổng số tiền xử phạt ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, đi dàn hàng ngang và không đội mũ bảo hiểm. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người đi đường và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tối 14/11 và rạng sáng 15/11, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh phản ánh tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng, có dấu hiệu đua xe trái phép trên địa bàn phường Đồng Hới. Những hình ảnh này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự, an toàn giao thông trong thanh thiếu niên, nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo thanh thiếu niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; đề nghị phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, tuyệt đối không giao xe môtô, xe gắn máy cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định./.

Xử lý nghiêm nam thanh niên lạng lách, đánh võng từ phản ánh trên mạng xã hội Ngày 3/5/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo người khác liên tục lạng lách, đánh võng trên đường.