Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).

Ngày 6/11/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 138/QĐ-QLGS4 về việc bổ sung vào Điều 4 về nội dung hoạt động tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN ngày 25/5/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho TPBank.

Theo Quyết định, TPBank được bổ sung nội dung hoạt động “cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.”

Quyết định số 138/QĐ-QLGS4 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 23/GP-NHNN ngày 25/5/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho TPBank.

Việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào Giấy phép tạo cơ sở pháp lý để TPBank triển khai cung ứng dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính an toàn, thông suốt và minh bạch trong hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán./.