Ngày 26/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, tổ biên tập Ban Chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1970/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Đề án.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, cho ý kiến về Đề cương Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, tạo cơ sở để triển khai công việc một cách đồng bộ, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập, các bộ phận giúp việc cần tập trung trí tuệ, thời gian, làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để sớm trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết, có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và đổi mới mô hình phát triển đất nước.

Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo tập trung vào những nhóm nhiệm vụ lớn, đặc biệt là để huy động và sử dụng hiệu quả tổng vốn đầu tư toàn xã hội rất lớn; đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực khác như thể chế, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia, thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, các không gian phát triển.

Theo Thủ tướng, để tăng trưởng nhanh, bền vững, không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà phải tiến hành những bước đi mạnh mẽ để đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực tiễn cho thấy bên cạnh kết quả tích cực, vẫn còn không ít nguồn lực chưa được huy động, khai thác đầy đủ hoặc đang bị ách tắc, lãng phí. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, kéo dài; hiệu quả sử dụng vốn chưa cao; thị trường vốn dài hạn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực chưa theo kịp quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong khi đó, nhiều nguồn lực có giá trị lớn như dữ liệu, tài sản trí tuệ, các giá trị văn hóa, thương hiệu quốc gia và những không gian phát triển mới chưa được nhận diện, đánh giá đầy đủ và khai thác tương xứng với tiềm năng; khoa học, công nghệ chưa gắn chặt với giải quyết các bài toán lớn của thực tiễn, nâng cao hiệu quả kinh tế, năng suất, sức cạnh tranh và năng lực làm chủ công nghệ.

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã xác định yêu cầu vừa nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng mọi nguồn lực, vừa phải chủ động kiến tạo, làm giàu, làm mới, kết nối và chuyển hóa các nguồn lực thành động lực phát triển.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp với cách tiếp cận mới, các bên liên quan phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng để xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị thật sự chất lượng, tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đòi hỏi Ban Chỉ đạo phải có sự phân công và tổ chức hoạt động khoa học, hợp lý; lộ trình, kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khả thi.

Cơ bản thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo Đề cương Đề án, Thủ tướng lưu ý cần bám sát chủ trương, đường lối của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển.

Đề án sẽ tập trung đánh giá 9 nhóm nguồn lực; trong đó, có 4 nguồn lực theo Nghị quyết số 39-NQ/TW: nguồn nhân lực; nguồn lực tài nguyên thiên nhiên; nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế-xã hội; nguồn tài lực. Ba nhóm nguồn lực mới, tạo đột phá cho phát triển theo Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/1/2025 của Bộ Chính trị, gồm nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực văn hóa, lịch sử, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa chiến lược của quốc gia; nguồn lực thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Hai nhóm nguồn lực mới theo tinh thần kết luận của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, gồm: nguồn lực thể chế và không gian phát triển.

Đối với nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 115-KL/TW, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 115-KL/TW; làm rõ mức độ hoàn thành, những chuyển biến thực chất, những hạn chế, xác định các điểm nghẽn và nguyên nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đối với nội dung đánh giá các nguồn lực phát triển đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, phải nhận diện rất rõ, đánh giá đúng, đủ, khách quan, sát thực tiễn các nguồn lực phát triển của đất nước, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót; phải có cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và cơ quan phối hợp với từng nguồn lực. Cùng với đó, việc sắp xếp địa giới hành chính với 34 tỉnh, thành phố, không tổ chức cấp huyện đã giúp hình thành không gian phát triển mới, tạo nhiều dư địa phát triển của các địa phương, thúc đẩy kết nối, liên kết vùng, các cực tăng trưởng. Chúng ta đã trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị với rất nhiều chính sách để huy động nguồn lực, phát huy không gian phát triển mới. Những kết quả trong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số góp phần nâng cao năng lực điều hành, quản trị của Chính phủ, bộ ngành, chính quyền địa phương, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân, phục vụ phát triển trên các ngành, lĩnh vực.

Đối với việc đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu phải xuất phát từ kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng, những điểm nghẽn đã được nhận diện và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới; đặc biệt phải bám sát tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó quán triệt tư duy chuyển mạnh từ “huy động nguồn lực” sang “quản trị nguồn lực quốc gia.”

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải xác định cụ thể những điểm nghẽn để tháo gỡ, nguồn lực có thể phát huy được ngay, nguồn lực nào phải khơi thông để sử dụng; đề ra giải pháp, có quy hoạch, kế hoạch, lộ trình để huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực truyền thống và tiếp cận các nguồn lực mới; xây dựng các chỉ tiêu định lượng với các nguồn lực có thể lượng hóa; phân bổ nguồn lực theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra, cuối cùng là góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước, tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, các ban, bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Đề án, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các đề án khác, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Thủ tướng cũng cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các mốc thời gian cụ thể, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Đề án.

Trong quá trình triển khai, Bộ Tài chính chủ động tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu sâu, còn có ý kiến khác nhau, phục vụ xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất BCĐ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế Sáng 26/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.