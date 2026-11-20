Theo Kế hoạch số 442/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về phát triển du lịch, Hải Phòng phấn đấu thu hút trên 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó phấn đấu đón 3 triệu lượt khách quốc tế.

Phấn đấu đến năm 2030, thu hút trên 25 triệu lượt khách du lịch

Kế hoạch nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao; trung tâm du lịch biển, văn hóa và di sản tầm khu vực, quốc tế; nâng cao tỷ lệ đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực phát triển đối với các ngành, lĩnh vực khác, gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng quản trị du lịch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; nâng cao thương hiệu, năng lực cạnh tranh du lịch thành phố; phát huy giá trị và vai trò động lực của các trung tâm du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Cụ thể, thành phố phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, du lịch đóng góp trên 5% GRDP của thành phố.

Thành phố thu hút trên 25 triệu lượt khách du lịch, trong đó phấn đấu đón 3 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 22 triệu lượt khách nội địa, đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng doanh thu từ du lịch đạt 50.000 tỷ đồng; bảo đảm trên 25.000 phòng lưu trú du lịch.

Quần đảo Cát Bà và Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được công nhận là Khu du lịch quốc gia; giải quyết việc làm cho khoảng 80.000 lao động du lịch, trong đó có khoảng 32.000 lao động trực tiếp và 48.000 lao động gián tiếp.

Làng cổ Việt Hải nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Cát Bà. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng thời, sử dụng tài nguyên hiệu quả, bảo tồn hệ sinh thái và giảm thiểu tác động môi trường. 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển trên địa bàn thành phố không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy; 100% xe vận tải du lịch trên đảo Cát Bà sử dụng điện, năng lượng xanh.

Hình thành đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu, nền tảng số du lịch thành phố, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia.

Đưa Cát Bà trở thành hình mẫu giao thông xanh

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đến năm 2045, du lịch Hải Phòng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GRDP của thành phố; đưa Cát Bà trở thành hình mẫu giao thông xanh, không sử dụng phương tiện nhiên liệu hóa thạch.

Hải Phòng đứng trong top các trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á; phấn đấu đón 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Du khách đạp xe khám phá Làng cổ Việt Hải ở Cát Bà. (Nguồn: Vietnam+)

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Kế hoạch đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch; phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường, sản phẩm du lịch đặc trưng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Hải Phòng.

Thành phố phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị du lịch, nâng cao chất lượng điểm đến du lịch xanh, thông minh, an toàn, bền vững.

Theo Thống kê thành phố Hải Phòng, năm 2025, thành phố đã đón 14,45 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu khách quốc tế. Trong 10 tháng năm nay, Hải Phòng đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,47% và đạt 93,95% kế hoạch cả năm./.

Du lịch góp thêm nhịp tăng trưởng cho Hải Phòng Với gần 4.000 di tích và khoảng 1.300 lễ hội, Hải Phòng đang có nguồn tài nguyên để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương.