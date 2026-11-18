Nhằm gia tăng sức hút quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch và tiêu dùng trong mùa cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027, từ ngày 16/11 đến 15/12/2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch quảng bá hình ảnh thành phố tại những giao lộ và không gian đô thị sôi động bậc nhất châu Á thông qua các hình thức quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH).

Chiến dịch góp phần nâng cao nhận diện hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tại các thị trường du lịch trọng điểm, đồng thời tạo dấu ấn mở đầu cho đợt cao điểm truyền thông kích cầu “Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC)-Sống động Thành phố Hồ Chí Minh," với chuỗi hoạt động mua sắm, giải trí quy mô lớn trong và ngoài nước.

Hình ảnh quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh trên màn hình LED Landmark khổ lớn tại tòa nhà M-CITY (Kyowon Building), Seoul, Hàn Quốc.

Hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh "đổ bộ" các giao lộ sầm uất tại Nhật Bản

Tại Tokyo, hình ảnh thành phố được quảng bá trên màn hình LED cong góc rộng Shibuya Parkside L Vision, tọa lạc ngay giao lộ Shibuya, một trong những điểm giao thông sôi động nhất của Nhật Bản.

Nằm giữa trung tâm đô thị sầm uất, nơi tập trung đông đúc người đi bộ, khách mua sắm và du khách quốc tế, màn hình sở hữu vị trí tiếp cận nổi bật, góp phần đưa hình ảnh Thành phố đến gần hơn với công chúng.

Đặc biệt, tại khu vực này, chiến dịch đạt tỷ lệ chia sẻ thời lượng quảng cáo (SOV) 100%, phát sóng độc quyền liên tục 17 giờ mỗi ngày, từ 07:00 đến 24:00 liên tục trong một tuần.



Hình ảnh quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh trên màn hình LED Shibuya Parkside L Vision, Tokyo, Nhật Bản.

Tăng cường hiện diện tại các giao lộ và trung tâm mua sắm, du lịch đông đúc của Hàn Quốc

Tại thủ đô Seoul, chiến dịch tập trung vào khu phố thương mại Myeongdong, điểm đến mua sắm và du lịch quốc tế nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Tại đây, video quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh được trình chiếu trên màn hình LED Landmark khổ lớn tại tòa nhà M-CITY (Kyowon Building), tạo điểm nhấn thị giác nổi bật giữa không gian đô thị, đồng thời hiện diện trên hệ thống cột quảng cáo kỹ thuật số hai mặt K-Road Pole dọc tuyến phố đi bộ.

Việc triển khai đồng thời trên các màn hình tại tòa nhà và hệ thống quảng cáo đường phố giúp hình ảnh thành phố hiện diện tại nhiều điểm tiếp xúc và góc nhìn trong khu vực, hòa vào nhịp sống mua sắm, tham quan và trải nghiệm sôi động của người dân và du khách.

Hình ảnh quảng bá Thành phố HCM tại tòa nhà M-CITY (Kyowon Building) và trên các cột quảng cáo kỹ thuật số hai mặt tại tuyến phố đi bộ khu vực Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc.

Tại Busan, chiến dịch tiếp tục mở rộng hiện diện tại Bách hóa Lotte Busan, thuộc khu vực Seomyeon, trung tâm thương mại, giải trí và mua sắm sầm uất của thành phố. Hệ thống màn hình kỹ thuật số được khai thác tại nhiều không gian chức năng của tổ hợp, từ khu mua sắm, rạp chiếu phim đến khu ẩm thực.

Việc khai thác đồng thời nhiều không gian trong tổ hợp Bách hóa góp phần tạo nên diện mạo quảng bá đa dạng, tận dụng hiệu quả đặc trưng của một điểm đến tích hợp để lan tỏa hình ảnh thành phố tại thị trường Hàn Quốc.

Hình ảnh quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh tại Bách hóa Lotte Busan, Seomyeon, Busan, Hàn Quốc

Với định hướng quảng bá bài bản, có trọng tâm, Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và lựa chọn các vị trí truyền thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc trên cơ sở đặc điểm không gian đô thị, mật độ lưu thông cũng như thói quen sinh hoạt, mua sắm và giải trí của người dân địa phương và du khách.

Sự kết hợp linh hoạt giữa màn hình LED Landmark, hệ thống màn hình đường phố và các không gian thương mại sầm uất tạo nên mạng lưới điểm chạm truyền thông đa dạng, mở rộng độ phủ và tối đa hóa cơ hội tiếp cận và ghi nhớ hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trong cộng đồng quốc tế.

Bùng nổ chuỗi sự kiện kích cầu "Vibrant HCMC" và lan tỏa truyền thông trong nước

Song song với việc quảng bá hình ảnh quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi động đợt cao điểm của chương trình kích cầu “Vibrant HCMC” với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh-Sống động từng trải nghiệm." Chương trình vận hành theo mô hình “5 trong 1” (mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số), kết nối 57 sự kiện trọng điểm cùng hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại và 5.000 điểm bán lẻ.

Chiến dịch truyền thông trong nước cũng được đẩy mạnh với sự đồng hành của hơn 30 cơ quan báo chí, liên tục cập nhật thông tin về các chuỗi hoạt động nổi bật từ nay đến cuối năm, bao gồm:

Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số (09-15/11): Kết nối KOL/KOC, nền tảng số quảng bá điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sài Gòn Mega Sale & Tuần lễ mua sắm cao điểm (11-15/11): Khuyến mãi hàng hiệu 30-80% tại Rex Sài Gòn và lan tỏa các siêu thị, trung tâm thương mại.

Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tháng 12 bao gồm Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 (4-6/12), Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 (4-12/12), Liên hoan Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - HOZO (25-27/12) và chuỗi hoạt động đón năm mới 2027.

Chuỗi hoạt động Tết Đinh Mùi 2027 (tháng 1-2/2027): TikTok Tet Fest 2027 (1-31/1), Đường hoa và Đường sách Tết, Hội Hoa Xuân Thành phố, cùng các sự kiện xúc tiến du lịch liên tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuỗi 38 hội chợ, triển lãm thương mại: Trải dài từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027 tại khắp các quận huyện, nổi bật là Triển lãm ngành Công nghiệp Bán dẫn Việt Nam (03-04/12), Triển lãm Quốc tế Ngành làm đẹp (24-26/12) và hàng loạt hội chợ tiêu dùng, ẩm thực.

Người dân và du khách có thể cập nhật thông tin chi tiết qua hai cổng thông tin chính thức: songdong.hochiminhcity.gov.vn (mua sắm, thanh toán số) và hello.hochiminhcity.gov.vn (du lịch, giải trí).

Bùng nổ chuỗi sự kiện kích cầu "Vibrant HCMC" (Shopping Season 2026)

Song song với việc quảng bá hình ảnh quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh khởi động chương trình “Vibrant HCMC” theo mô hình “5 trong 1” (mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số).

Chương trình kết nối 57 sự kiện trọng điểm cùng hơn 100 thương hiệu, 66 trung tâm thương mại và 5.000 điểm bán lẻ. Tổng giá trị các gói ưu đãi đạt trên 250 - 270 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên 30.000 tỷ đồng. Những điểm nhấn kích cầu tiêu biểu bao gồm:

Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số Thành phố Hồ Chí Minh (09-15/11): Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ đông đảo KOL/KOC, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ (nổi bật là TikTok Shop FUN FEST ngày 14/11) quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ.

Chuỗi Lễ hội Âm nhạc và Tiêu dùng xanh: Chương trình đồng hành của Pepsi “Mê Món Việt, Mê Nhạc Việt, Mê Pepsi” tại Công viên bờ sông Sài Gòn; Chung kết Net Zero Challenge 2026 (12/11) lan tỏa thông điệp tiêu dùng xanh.

Khuyến mại hàng hiệu “Mega Sale” & “City Sale”: Các sự kiện giảm giá 30-80% tại Khách sạn Rex Sài Gòn (11-15/11), SC VivoCity và Thiso Mall Sala (18/12-3/1/2027).

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết và điểm nhấn Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Hòa cùng không khí mua sắm là chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô lớn gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc và 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam:

Không gian 7 ngành công nghiệp văn hóa tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ: Trải nghiệm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm giải trí, thủ công mỹ nghệ, du lịch... từ 8-22h hằng ngày. Đặc biệt trình diễn ánh sáng nghệ thuật, mapping nước và drone.

Ngày hội Đại đoàn kết-Sắc màu văn hóa Việt (22-24/11): Lễ dâng hoa quy tụ 54 dân tộc, thảm đỏ giao lưu, Vũ hội đường phố, trình diễn Hát bội, Cải lương, Đờn ca tài tử và 3D Mapping tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đại tiệc Pháo hoa và Cầu truyền hình (tối 24/11): Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tại 3 điểm cầu: Nguyễn Huệ, Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu).

Sôi động chuỗi Lễ hội, Thể thao và 38 hội chợ triển lãm thương mại (tháng 11/2026-tháng 3/2027)

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh: Kéo dài từ tháng 11 đến đầu tháng 12, kết nối lưu trú, ẩm thực và mua sắm cho hàng chục ngàn vận động viên và du khách.

Liên hoan Âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh - HOZO (25-27/12): Bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao kết hợp ẩm thực và trải nghiệm giải trí.

38 Hội chợ, Triển lãm Thương mại Quốc tế: Nổi bật là Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam (3-4/12), Triển lãm Quốc tế ngành làm đẹp, chăm sóc sức khỏe (24-26/12).

Chuỗi hoạt động Tết Đinh Mùi 2027: Đón chào Năm mới với TikTok Tet Fest 2027, Lễ hội Bánh Tét, Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết, Chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” tại Bến Bình Đông và hàng chục chợ hoa trên toàn thành phố.

Người dân và du khách có thể cập nhật thông tin chi tiết qua hai cổng thông tin chính thức: songdong.hochiminhcity.gov.vn (mua sắm, thanh toán số) và hello.hochiminhcity.gov.vn (du lịch, giải trí)./.