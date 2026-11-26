Nhu cầu sản xuất, kinh doanh và dự trữ hàng hóa tăng cao vào những tháng cuối năm kéo theo nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng, kho hàng và cơ sở kinh doanh. Trước thực tế này, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy, chủ động ngăn ngừa sự cố, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Chủ động các giải pháp phòng ngừa từ cơ sở

Những ngày cuối năm, hoạt động sản xuất tại các cơ sở thuộc Cụm công nghiệp Yên Huy, xã Gia Hanh diễn ra khẩn trương hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Với đặc thù có nhiều nhà xưởng sản xuất, chế biến gỗ nên nguy cơ cháy, nổ luôn là vấn đề được các cơ sở quan tâm. Đặc biệt khi khối lượng nguyên liệu, thành phẩm tập kết ngày càng nhiều.

Tại cơ sở sản xuất gỗ của anh Võ Thanh, hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã được đầu tư với kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Cơ sở bố trí hệ thống cấp nước tự động với 4 vị trí phun nước trong nhà xưởng, đồng thời trang bị các loại bình chữa cháy với nhiều kích cỡ để xử lý khi có tình huống phát sinh.

Anh Võ Thanh cho biết, ngành chế biến gỗ tiềm ẩn nguy cơ cháy cao nên ngay từ khi tổ chức sản xuất, cơ sở đã chú trọng đầu tư thiết bị và nâng cao ý thức phòng ngừa cho người lao động. Hiện, cơ sở có 10 công nhân, mọi người thường xuyên được nhắc nhở thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, nhất là thời điểm cuối năm khi cường độ sản xuất tăng lên.

Theo anh Võ Thanh, ngoài việc đầu tư phương tiện, cơ sở còn phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để được tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, người lao động nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc sử dụng thiết bị, sắp xếp nguyên liệu và chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy, nổ.

Tại Cụm công nghiệp Yên Huy, tỷ lệ lấp đầy hiện đạt trên 60%. Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở trong cụm công nghiệp khá đa dạng, trong đó có những ngành nghề sử dụng nhiều nguyên liệu, vật liệu dễ cháy. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, lượng hàng hóa sản xuất và tập kết tăng lên khiến yêu cầu bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trở nên cấp thiết.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống máy bơm và nguồn nước phục vụ chữa cháy tại các kho hàng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Tôn Đông, Giám đốc Cụm công nghiệp Yên Huy cho biết, Ban quản lý thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia Hanh và Công an xã Gia Hanh đến các cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở chủ doanh nghiệp, người lao động nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Cùng với đó, đơn vị chú trọng kiểm tra hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chữa cháy và hướng dẫn các cơ sở thực hiện bảo dưỡng, bảo trì thiết bị định kỳ.

Theo ông Tôn Đông, các cơ sở trong cụm công nghiệp cơ bản chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, trước áp lực sản xuất, tập kết hàng hóa tăng cao dịp cuối năm, công tác kiểm tra, nhắc nhở vẫn được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có sự cố.

Tăng cường kiểm tra, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ

Thời điểm cuối năm, lượng hàng hóa tập kết tại các kho tăng mạnh, nhiều mặt hàng có khả năng bắt cháy cao. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp phân phối phải đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Huy Đông (xã Thạch Hà), lượng hàng hóa dự trữ trong dịp cuối năm tăng khoảng 200-300% so với thời điểm bình thường. Đây là doanh nghiệp cung cấp, phân phối các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nên việc duy trì nguồn hàng phục vụ thị trường luôn được đặt ra cùng yêu cầu bảo đảm an toàn kho bãi.

Ông Từ Vinh, Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Huy Đông cho biết, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Công ty phân công nhân sự chuyên môn kiểm tra, kiểm soát hệ thống định kỳ hằng tuần, hằng tháng; đồng thời hướng dẫn cán bộ, công nhân viên, người lao động tại kho hàng và bộ phận bảo vệ sử dụng các thiết bị chữa cháy.

“Công tác phòng cháy, chữa cháy được doanh nghiệp xác định là nhiệm vụ cấp thiết, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng người lao động, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ngoài đầu tư trang thiết bị, chúng tôi chú trọng tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động,” ông Từ Vinh chia sẻ.

Theo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, kéo theo hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và tập kết hàng hóa diễn ra sôi động. Nhiều đại lý, nhà phân phối tăng lượng hàng dự trữ; các cơ sở sản xuất cũng đẩy mạnh hoạt động để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ, nhất là tại các kho hàng, nhà xưởng và cơ sở kinh doanh có khối lượng lớn vật liệu dễ cháy. Trong đó, một số nguy cơ thường gặp là việc sắp xếp hàng hóa không hợp lý, che khuất hoặc cản trở phương tiện chữa cháy; sử dụng thiết bị điện công suất lớn trong thời gian dài dẫn đến quá tải, chập mạch; sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt thiếu kiểm soát như thắp hương, hút thuốc hoặc thực hiện các hoạt động phát sinh tia lửa.

Đại úy Nguyễn Quốc Huy, Phó đội trưởng Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trước diễn biến tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đơn vị đã chỉ đạo các đội công tác, bộ phận chuyên môn tăng cường tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông tin cảnh báo để người dân, chủ cơ sở nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý, nhất là những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục thiếu sót, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền khi phát hiện sai phạm.

Đáng chú ý, qua công tác kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo các cơ sở cần quan tâm khắc phục một số tồn tại thường gặp. Trong đó, việc sửa chữa, cải tạo hoặc thay đổi công năng công trình phải được đánh giá đầy đủ nguy cơ cháy, nổ; hoạt động hàn, cắt kim loại và sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong quá trình thi công cần được kiểm soát chặt chẽ, có người giám sát.

Các cơ sở cũng cần thường xuyên rà soát hệ thống, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trang bị đầy đủ, phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động. Những thiết bị đã được lắp đặt phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, bố trí tại vị trí thuận tiện để có thể tiếp cận, sử dụng ngay khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh là cần thiết, song hiệu quả phòng ngừa còn phụ thuộc lớn vào ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và từng người lao động. Các thiết bị dù được trang bị đầy đủ cũng khó phát huy tác dụng nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc người sử dụng thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa tăng cao vào dịp cuối năm, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ.

Sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp, cùng ý thức chấp hành của người lao động sẽ góp phần bảo đảm an toàn sản xuất, kinh doanh, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân./.

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