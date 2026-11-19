Sáng 19/11, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026 cho gần 150 viên chức, người lao động các đơn vị khu vực Tổng xã.

Phát biểu tại lớp tập huấn, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng nhấn mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân.

Đối với TTXVN, việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người lao động, an toàn trụ sở, trang thiết bị và duy trì hoạt động của cơ quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa, xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ; đồng thời tăng cường khả năng phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp./.