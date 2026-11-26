Mở cửa phiên giao dịch sáng 26/11, giá vàng trong nước vẫn giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố quay đầu giảm 3 đồng/USD.

Đến 9 giờ 10 phút, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp đều chưa có biến động. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty Phú Quý, giá vàng SJC giao dịch ở mức 128,5-134 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng đi ngang, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Còn tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở ngưỡng 128,5-132,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng đang duy trì ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh ngưỡng 3.569 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 111,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 22,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.676 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng với mức độ khác nhau. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.630-26.040 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD, VietinBank ở mức 25.620-26.065 đồng/USD, tăng 50 đồng/USD.

Tại BIDV, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.665-26.045 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 25 đồng/USD, Eximbank ở mức 25.620-26.020 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 20 đồng/USD./.

Giá vàng ngày 26/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 129,10-134,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).