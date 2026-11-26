Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/11 sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung bất ngờ tại Trung Đông, trong bối cảnh thị trường đang dự báo nguồn cung dầu toàn cầu sẽ dư thừa trong thời gian tới.

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng. Cả hai loại dầu chủ chốt này đều tăng hơn 2% trong phiên trước đó.

Ngày 26/11, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia và khu tài chính tại thủ đô Riyadh. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, nằm trong một tổ hợp công nghiệp cũng đóng vai trò là cảng xuất khẩu dầu thô quan trọng của nước này.

Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại công ty dịch vụ dầu khí PVM, tuyên bố của Houthi đã kích hoạt đà tăng giá trong phiên giao dịch, khi phần bù rủi ro địa chính trị gia tăng.

Ông cho rằng các nhà giao dịch cũng có thể đang đóng các vị thế bán trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích tại công ty thương mại hàng hóa kỳ hạn Price Futures Group, nhận định giới đầu tư đang lo ngại về những căng thẳng địa chính trị có thể tiếp diễn trong những ngày cuối tuần.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11. Mức tăng này thấp hơn dự báo tăng 1,5 triệu thùng của các nhà phân tích tham gia khảo sát của truyền thông.

Ông Flynn cho biết báo cáo tồn kho cũng góp phần đẩy giá dầu đi lên, bởi thị trường trước đó dự báo lượng dầu dự trữ tăng mạnh hơn thực tế.

Trong khi đó, những bất ổn liên quan đến chính sách sản lượng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, trước cuộc họp ngày 29/11 tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường.

Tại cuộc họp này, các nước thành viên sẽ thảo luận về chính sách sản lượng cho năm 2027.

Theo ông Zhenqiang Seto, chuyên gia nghiên cứu dầu mỏ tại Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hiện không còn chịu các hạn chế theo chính sách của OPEC+, trong khi Iraq đang tìm cách nâng công suất khai thác dầu.

Ông Tsuyoshi Ueno, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI, cho biết kể từ khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo trong tháng này, những dự báo về tình trạng dư cung dầu toàn cầu đã gây sức ép và kìm hãm giá.

Thị trường cũng đang tập trung theo dõi cách OPEC+ phân bổ hạn ngạch sản lượng cho năm tới./.

Giá dầu thế giới phục hồi từ các mức thấp kỷ lục Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên tăng 2,03 USD (tương đương 2,27%) lên 91,4 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn chốt phiên tăng 1,88 USD (tương đương 2,35%), lên 82,05 USD/thùng.