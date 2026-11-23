Giá dầu ít biến động trong phiên giao dịch ngày 23/11 tại châu Á, khi các cuộc tấn công liên tục nhắm vào các tàu chở dầu và các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Tính đến 14 giờ 38 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 47 xu Mỹ, tương đương 0,51%, xuống 92,1 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 43 xu Mỹ, tương đương 0,52%, xuống 82,98 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu Brent từng chạm mức cao nhất là 93,12 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI đạt 83,95 USD/thùng.

Trong tuần trước, giá dầu Brent giảm 4% và giá dầu WTI giảm 5%.

Tuy nhiên, những căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp tục hỗ trợ giá dầu. Hôm 22/11, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Trong khi đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh báo cáo về nhiều vụ tấn công nhắm vào các tàu thuyền tại vùng Vịnh và gần eo biển Hormuz trong suốt cuối tuần qua.

Giới phân tích nhận định tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục từ nay đến cuối năm. Kịch bản này sẽ giữ giá dầu dao động trong một biên độ nhất định, trừ phi một trong hai bên thực hiện các bước đi cụ thể hơn khiến xung đột leo thang.

Bahrain cho biết, một cuộc tấn công từ phía Iran đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp dân sự vào ngày 21/11. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí quân sự của Mỹ tại quốc gia này.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã đổ vỡ, lần đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi các quốc gia không thể đạt được thỏa thuận về việc đưa nội dung loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng.

Theo các quan sát viên tại hội nghị, Saudi Arabia cùng các quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn khác cho rằng nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế trong tương lai gần và vận động để loại bỏ mọi đề cập đến nhiên liệu hóa thạch ra khỏi văn kiện này.

Trước đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng đã lên tiếng bảo vệ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại hội nghị./.

Giá dầu giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào lấn át căng thẳng Trung Đông Giá dầu Brent giảm xuống dưới 92 USD/thùng, sau khi tăng 0,6% vào cuối phiên 20/11, do giới đầu tư cân nhắc giữa các dấu hiệu xuất khẩu dầu thô ở mức cao với nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông.