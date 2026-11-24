Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 24/11 và giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 tháng qua, trước những dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu thô đang gia tăng và có khả năng gây ra tình trạng dư thừa trên thị trường, dù các rủi ro đối với hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Vào lúc 14 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 27 xu Mỹ, hay 0,3%, xuống còn 89,10 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/8. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 20 xu Mỹ, hay 0,3%, xuống 79,97 USD/thùng, sau khi có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8.

Ông Suvro Sarkar, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Ngân hàng DBS, nhận định rằng dầu Brent gần như đã đánh mất mọi động lực tăng giá trong những ngày gần đây do tình hình nguồn cung vẫn thuận lợi bất chấp việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, giá dầu vẫn có khả năng tăng trở lại khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa có bất kỳ tiến triển nào.

Về tình hình nguồn cung, ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ngân hàng ANZ, cho biết dù lượng dầu tồn kho và khả năng cung ứng đã cải thiện, thị trường dầu mỏ vẫn đang chịu sức ép nặng nề.

Theo ông Hynes, hoạt động hậu cần vẫn bị hạn chế và lượng tồn kho dự phòng còn mỏng, do đó, hệ thống dầu mỏ dường như đang chuyển từ tình trạng khan hiếm nghiêm trọng sang trạng thái dễ bị tổn thương kéo dài, thay vì thực sự trở lại bình thường.

Trong khi đó, ngân hàng Deutsche Bank cho hay, lượng tồn kho nhiên liệu lỏng được ghi nhận trên toàn cầu đã tăng 52 triệu thùng trong tháng 10, đồng nghĩa với mức dư cung 1,7 triệu thùng/ngày. Ngân hàng này nhận định các bằng chứng đang ngày càng củng cố quan điểm rằng thị trường toàn cầu đang tái cân bằng và chuyển sang trạng thái dư thừa./.

Căng thẳng Trung Đông tiếp tục chi phối diễn biến giá dầu thế giới Giá dầu Brent giảm 0,51% xuống 92,1 USD/thùng, còn dầu WTI mất 0,52% xuống 82,98 USD/thùng trong phiên 23/11, giữa những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và triển vọng đàm phán còn bỏ ngỏ.