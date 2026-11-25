Giá dầu thế giới phiên 24/11 tăng hơn 2 USD, sau khi có thông tin về các vụ tấn công mới nhắm vào các tàu tại eo biển Hormuz và vùng lân cận.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên tăng 2,03 USD (tương đương 2,27%) lên 91,4 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn chốt phiên tăng 1,88 USD (tương đương 2,35%), lên 82,05 USD/thùng.

Trước đó trong phiên, giá dầu Brent giảm xuống đến 88,1 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 27/8, trong khi giá dầu WTI giảm xuống 79,07 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, do chịu áp lực từ đà sụt giảm trên thị trường chứng khoán.

Tại Trung Đông, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một tàu container đã trở thành mục tiêu tấn công khi di chuyển theo một lộ trình "không được cấp phép" gần eo biển Hormuz.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết, 3 tàu đã bị các vật thể lạ tấn công khi đang di chuyển về phía Đông qua eo biển này vào ngày 23/11.

Về phía nguồn cung, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya Masoud Suleman ngày 23/11 cho biết, đường ống dẫn dầu Sharara của Libya đã hoạt động trở lại sau khi một "nhóm bất hợp pháp" đóng van đường ống này. Dầu hiện đã bắt đầu chảy vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya.

Triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu nhìn chung vẫn được dự báo ở trạng thái dư thừa. Trong một báo cáo, ngân hàng Deutsche cho biết lượng dự trữ sản phẩm dầu trên toàn cầu đã tăng trong tháng 10/2026, cho thấy tình trạng dư cung ở mức 1,7 triệu thùng mỗi ngày.

Theo giới phân tích tại ngân hàng UBS, giá dầu đang chịu áp lực giảm nhẹ từ hai phía: thị trường đang dần loại bỏ các yếu tố rủi ro địa chính trị ngắn hạn tại Trung Đông, trong khi việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược giúp nguồn cung duy trì ở mức tương đối ổn định, dù xuất khẩu tại khu vực giảm và nhu cầu từ Trung Quốc tăng lên./.

Giá dầu tiệm cận mức thấp nhất ba tháng khi nguồn cung gia tăng Vào lúc 14 giờ ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giảm 27 xu Mỹ, xuống còn 89,10 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 20 xu Mỹ, xuống 79,97 USD/thùng.