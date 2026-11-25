Ngày 24/11, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết doanh thu của kênh đào trong tháng 11 tăng 101,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 593 triệu USD.

Theo ông, kết quả này nhờ sự trở lại của các hãng vận tải biển lớn.

Phát biểu tại Safaga, ông Rabie cho biết kể từ đầu tháng đã có 1.194 tàu qua kênh đào, tăng 34,8% so với 886 tàu của cùng kỳ năm ngoái. Tổng trọng tải tịnh tăng 92,2%, từ 37 triệu tấn lên 72 triệu tấn. Doanh thu cùng kỳ năm ngoái đạt 295 triệu USD.

Số liệu này nối tiếp một tháng 10 khởi sắc, với 1.490 lượt tàu qua kênh đào và doanh thu tăng 94% so với cùng kỳ, đạt 724 triệu USD. Ông Rabie cho biết đây là lưu lượng tàu cao nhất kể từ khi khủng hoảng vận tải biển tại Biển Đỏ bắt đầu.

Ông Rabie nhấn mạnh sự trở lại của các hãng vận tải lớn. Hãng Ocean Network Express nối lại các chuyến qua kênh đào từ ngày 15/11, khi tàu container One Continuity đi theo hướng Bắc, trong hành trình từ Singapore đến Hà Lan.

SCA cho biết thêm 3 dịch vụ khác thuộc liên minh Premier Alliance cũng lên kế hoạch quay lại tuyến đường này. Hãng Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc) cũng nối lại hoạt động qua kênh đào từ ngày 8/11, sau gần 3 năm tạm dừng.

Trước đó, các hãng tàu lớn đã chuyển hướng đi vòng qua Mũi Hảo Vọng sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Gaza bùng phát từ tháng 10/2023.

Theo SCA, trong năm tài chính 2025-2026, doanh thu của kênh đào tăng 23%, đạt 4,67 tỷ USD, nhờ ngày càng nhiều tàu quay lại tuyến đường này./.

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