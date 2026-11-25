Trong phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày 25/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun đã kêu gọi Mỹ "duy trì sự phát triển ổn định" trong quan hệ thương mại, sau khi có các thông tin truyền thông cho biết Mỹ đang lên kế hoạch công bố các mức thuế quan mới đối với Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Ông Guo Jiakun cho rằng cuộc chiến thuế quan và thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên giải quyết các vấn đề liên quan thông qua tham vấn sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào năm 2025.

Hai nước cần cùng nhau nỗ lực thực hiện hiệu quả những đồng thuận quan trọng đã đạt được, đồng thời duy trì sự phát triển ổn định quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Ông nói thêm rằng những cáo buộc về tình trạng dư thừa công suất, tức sản xuất ồ ạt với giá thấp hơn chi phí để tràn ngập thị trường nước ngoài và chèn ép các đối thủ cạnh tranh tại địa phương là một quan điểm sai lệch.

Theo thông tin truyền thông, những khoản thuế mới từ phía Mỹ sẽ ảnh hưởng đến các đối tác thương mại lớn của Mỹ, bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã chỉ trích việc Trung Quốc thặng dư thương mại lớn với Mỹ, cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm năng lực sản xuất trong nước và mất việc làm tại Mỹ.

Sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, ông Trump đã áp đặt các mức thuế mới lên hàng hóa Trung Quốc, châm ngòi cho một cuộc chiến thuế quan trả đũa lẫn nhau với Trung Quốc, trong đó có thời điểm thuế suất bị đẩy lên tới 145%./.

Trung Quốc gia hạn việc tạm đình chỉ kiểm soát xuất khẩu khoáng sản sang Mỹ Theo thông báo, Trung Quốc gia hạn việc đình chỉ một phần các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Mỹ thêm 2 tháng, từ ngày 28/11/2026 đến ngày 27/1/2027.