Ngày 17/11, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến mới nhất của Mỹ, cho rằng những biện pháp này có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và hợp tác công nghệ quốc tế. Bắc Kinh đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đã đưa ra nhận định trên khi trả lời câu hỏi về quy định mới do Bộ Thương mại Mỹ ban hành ngày 16/11 nhằm kiểm soát việc tiếp cận từ xa đối với công nghệ chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Mỹ.

Quy định tạm thời này do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại ban hành yêu cầu các hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao trong nước đối với một số loại chất bán dẫn tiên tiến đến Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil sẽ phải được cấp phép.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ có thể bổ sung các quốc gia khác sau khi tham khảo ý kiến Ngoại trưởng hoặc Cố vấn An ninh Quốc gia. Washington cho biết biện pháp nhằm ngăn chặn các quốc gia và thực thể thuộc diện hạn chế tiếp cận công nghệ nhạy cảm của Mỹ.

Người phát ngôn Quách Gia Côn cho rằng Mỹ đã nhiều lần mở rộng phạm vi áp dụng khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại cũng như hợp tác khoa học-công nghệ bình thường giữa Trung Quốc với các quốc gia khác. Ông cũng cho rằng những biện pháp này gây trở ngại cho sự phát triển của các ngành công nghệ cao Trung Quốc.

Theo quan chức trên, cách tiếp cận trên không phù hợp với nhận thức chung mà hai bên đã đạt được, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời có thể tác động đến sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu.

Ông Quách Gia Côn đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình./.

Mỹ siết hoạt động cho thuê chip AI sang Trung Quốc Báo Seoul Shinmun ngày 6/11 dẫn thông tin từ Financial Times cho biết tập đoàn công nghệ Oracle của Mỹ đã hủy hợp đồng trị giá 7 tỷ USD với Tencent của Trung Quốc về việc cho thuê chip AI.