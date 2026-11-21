Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 19/11 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc bán gần 900.000 chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến do hai hãng Nvidia và AMD sản xuất cho các công ty Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 5/2026.

Theo Ủy ban này, Bộ Thương mại Mỹ đã cấp phép xuất khẩu tổng cộng 879.000 chip, trong số hơn 3,4 triệu chip mà các doanh nghiệp xin phép chuyển sang Trung Quốc trong thời gian trên.

Các lô hàng được duyệt bao gồm dòng chip H200 của Nvidia và MI325X tương đương của AMD. Trong đó, có 75.000 chip được cấp phép cho Alibaba, 150.000 chip cho Tencent, 43.000 chip cho Baidu và 4.000 chip cho BYD, những doanh nghiệp đều nằm trong danh sách của Lầu Năm Góc về các công ty bị cáo buộc có quân đội Trung Quốc hậu thuẫn.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ có bao nhiêu giấy phép đã dẫn đến các chuyến hàng thực tế tới Trung Quốc.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Brian Mast, nghị sỹ đảng Cộng hòa bang Florida, cho biết đây là lần công bố thông tin chi tiết nhất trong lịch sử Đạo luật Cải cách Kiểm soát Xuất khẩu năm 2018,đạo luật mở rộng thẩm quyền của Bộ Thương mại nhằm hạn chế xuất khẩu các công nghệ nhạy cảm vì lý do an ninh quốc gia.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy trình cấp phép đối với chip H200 dựa trên quy định được đăng trên Công báo Liên bang vào tháng 1/2026, theo đó đặt ra các yêu cầu bổ sung đáng kể về an ninh quốc gia để xem xét từng hồ sơ thay vì mặc định từ chối.

Trong một tuyên bố, Nvidia cho biết, các giấy phép đi kèm những điều kiện nghiêm ngặt và số lượng hạn chế, đồng thời khẳng định dù nhận được một số giấy phép nhưng công ty hiện đã ngừng xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc.

Hãng AMD cho biết tuân thủ các luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ, cũng như duy trì quy trình chặt chẽ trên toàn cầu.

Alibaba, Tencent, Baidu, BYD, Bộ Thương mại Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, Mỹ từng hạn chế Trung Quốc tiếp cận các dòng chip này do lo ngại chúng sẽ giúp tăng cường năng lực quân sự cho Trung Quốc và làm suy giảm vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2025, ông Trump đã cho phép Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc, đảo ngược các biện pháp hạn chế từ thời người tiền nhiệm và vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các chính trị gia Mỹ có quan điểm cứng rắn về vấn đề này./.

Mỹ siết hoạt động cho thuê chip AI sang Trung Quốc Báo Seoul Shinmun ngày 6/11 dẫn thông tin từ Financial Times cho biết tập đoàn công nghệ Oracle của Mỹ đã hủy hợp đồng trị giá 7 tỷ USD với Tencent của Trung Quốc về việc cho thuê chip AI.