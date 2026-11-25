Giá đồng chạm mức thấp nhất trong hơn 11 tháng vào phiên 25/11, khi các nhà đầu tư thoái vốn trong bối cảnh cổ phiếu ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục sụt giảm.

Trên Sàn giao dịch kim loại London (LME), giá đồng kỳ hạn ba tháng giảm xuống 11.682 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 18/12/2025.

Giá đồng trên LME đã giảm 17% trong tháng này, do đồng USD mạnh lên, khả năng tăng lãi suất gia tăng và những lo ngại về việc cắt giảm chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu AI, lĩnh vực vốn được kỳ vọng là động lực tăng trưởng lớn.

Theo giới phân tích, phần lớn các nhà đầu tư đang thoái vốn sau giai đoạn đổ tiền vào các tài sản hữu hình cũng như các lĩnh vực liên quan đến sự bùng nổ của AI và quá trình này vẫn đang tiếp tục.

Tại Trung Quốc, hợp đồng đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa với mức giảm 6,3%, xuống 87.950 nhân dân tệ/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 1/12/2025.

Thiếc, một kim loại khác cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ sự mở rộng cơ sở hạ tầng AI, cũng chịu áp lực bán mạnh.

Giá thiếc trên LME giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, trong khi hợp đồng thiếc được giao dịch nhiều nhất tại Thượng Hải lao dốc tới 9,6%, mức giảm mạnh nhất trong hơn một năm qua.

Giá nhôm trên LME giảm 0,5% xuống 2.755 USD/tấn, chạm mức thấp nhất trong 13 tháng./.

Giá vàng trong nước giảm 1,5 triệu đồng, SJC về ngưỡng 133,5 triệu đồng Thị trường vàng trong nước sáng nay quay đầu giảm, giá vàng SJC hiện đã xuống còn 133,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang ở mức 4-5 triệu đồng/lượng.