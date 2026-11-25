Từ ngày 24-25/11, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã dẫn đầu đoàn liên ngành của Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 và làm việc, thúc đẩy hợp tác Halal với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới lần thứ 12 với chủ đề “Nền kinh tế Halal bền vững: Loại bỏ lãng phí, thúc đẩy tăng trưởng” được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị là diễn đàn quốc tế quan trọng, quy tụ các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều quốc gia nhằm trao đổi về xu hướng phát triển, cơ hội hợp tác và những vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Halal toàn cầu.

Phát triển nền kinh tế Halal bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối chuỗi giá trị Halal toàn cầu là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại Hội nghị.

Các đại biểu tập trung trao đổi về các xu hướng mới của thị trường Halal, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, hài hòa tiêu chuẩn và hệ thống chứng nhận, tháo gỡ các rào cản đối với thương mại Halal xuyên biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, nghiên cứu khoa học và phát triển thị trường.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò của Hội nghị Thượng đỉnh Halal Thế giới trong thúc đẩy đối thoại chính sách, tăng cường kết nối và hợp tác quốc tế, góp phần định hình tương lai của nền kinh tế Halal toàn cầu theo hướng bền vững, bao trùm và cùng có lợi.

Thứ trưởng nhận định sự phát triển nhanh chóng của thị trường Halal toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển mới cho các quốc gia, đặc biệt là những nước có lợi thế về nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất, chế biến và khả năng kết nối thương mại quốc tế.

Đề cập đến Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để tham gia sâu hơn vào thị trường Halal toàn cầu, với nền tảng sản xuất, chế biến đang trên đà phát triển mạnh, vị trí địa kinh tế thuận lợi, mạng lưới quan hệ kinh tế, thương mại rộng mở và môi trường chính trị, xã hội ổn định. Việt Nam xác định phát triển ngành Halal là một hướng đi quan trọng, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Trên cơ sở đó, với tinh thần chủ động, tích cực và hợp tác cùng có lợi, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái Halal toàn cầu, nhất là thúc đẩy hài hòa hóa tiêu chuẩn và hệ thống chứng nhận Halal, đẩy mạnh kết nối thương mại, đầu tư và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị Halal, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển ngành Halal, phát triển kinh tế Halal theo hướng đa ngành, xanh, tuần hoàn và bền vững và phát triển nguồn nhân lực Halal...

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và các đối tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; đề nghị các nước và đối tác quốc tế tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái Halal, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu; hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và triển khai các dự án phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng và Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Omer Bolat cùng nhiều quan chức cấp cao của các nước đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Tiêu chuẩn và Đo lường các quốc gia Hồi giáo (SMIIC), Cơ quan công nhận Halal Thổ Nhĩ Kỳ (HAK).

Việc ký các MOU với SMIIC và HAK đánh dấu bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù hợp giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Đây là cơ sở để tăng cường hài hòa tiêu chuẩn, thúc đẩy công nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận Halal, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận các thị trường Hồi giáo.

Thăm gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Halal OIC Istanbul, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc quảng bá sản phẩm, thương hiệu Việt Nam và khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn Halal quốc tế, đẩy mạnh kết nối với đối tác, nhà nhập khẩu, qua đó, mở rộng cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Halal toàn cầu.

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ trưởng cho rằng tiềm năng, dư địa hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn, nhấn mạnh Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang có các nền tảng quan trọng về chính trị, kinh tế để tăng cường quan hệ song phương.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả lợi thế bổ trợ và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã gặp, làm việc với Thống đốc Istanbul Davut Gul và Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Tuzcu.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ nói chung và với thành phố Istanbul trên cơ sở phát huy thế mạnh, tính bổ trợ của hai bên.

Để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất hai bên tăng cường hoàn thiện khuôn khổ hợp tác song phương, mở rộng tiếp cận thị trường cho hàng hóa mỗi bên, đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Thống đốc Istanbul và Thứ trưởng Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tiềm năng phát triển, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực, khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam, nhất trí giao các cơ quan chức năng nghiên cứu khả năng kết nghĩa giữa thành phố Istanbul và các địa phương của Việt Nam.

Các lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối doanh nghiệp và bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện, hỗ trợ các hoạt động trao đổi thông tin, xúc tiến hợp tác và tăng cường giao lưu giữa Istanbul và Thổ Nhĩ Kỳ với Việt Nam trong thời gian tới./.

Đưa nông sản vào thị trường Halal: Từ lô hàng mẫu đến chuỗi đơn hàng thực chất Chứng nhận Halal chỉ là tấm vé thông hành ban đầu chinh phục thị trường 57 quốc gia Hồi giáo, các hợp tác xã và doanh nghiệp Việt cần sự dấn thân, liên kết hệ sinh thái và quy trình đồng hành cụ thể.