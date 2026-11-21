Giá dầu thế giới khép lại một tuần giao dịch đầy biến động với tuần giảm thứ ba liên tiếp, khi hoạt động vận chuyển dầu thô qua eo biển Hormuz phục hồi gần về mức trước xung đột đã củng cố kỳ vọng dư cung toàn cầu, lấn át các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và Đông Âu.

Tính chung cả tuần qua, giá dầu Brent Biển Bắc hướng tới mức giảm gần 4%, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2026 giảm khoảng 5%. Riêng trong phiên cuối tuần ngày 20/11, thị trường bật tăng nhẹ vào cuối phiên do tâm lý lo ngại xung đột Mỹ-Israel với Iran có thể bùng phát trở lại, cùng hoạt động mua bù vị thế bán khống trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ vào tuần tới.

Kết thúc phiên này, giá dầu Brent tăng 59 xu Mỹ, tương đương 0,64%, lên 92,57 USD/thùng; giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 77 xu Mỹ, hay 0,93%, chốt ở mức 83,98 USD/thùng.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông John Kilduff, đối tác tại quỹ Again Capital, cho biết giới giao dịch tin rằng lực lượng quân sự Mỹ đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ, khiến nỗi lo về xung đột chi phối tâm lý thị trường mạnh hơn cả lực mua trước kỳ nghỉ lễ.

Cùng ngày 20/11, lực lượng Houthi yêu cầu người dân và công nhân gần các cảng Biển Đỏ của Saudi Arabia sơ tán ngay lập tức, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các cảng này nếu liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tập kích cảng Hodeidah của Yemen.

Tuy nhiên, đà phục hồi cuối tuần không đủ bù đắp áp lực bán tháo từ viễn cảnh nguồn cung dồi dào chi phối thị trường suốt tuần. Ngay từ phiên đầu tuần 16/11, giá dầu giảm hơn 3% khi dầu Brent mất 3,4 USD (3,6%) xuống 92,44 USD/thùng và dầu WTI giảm 2,84 USD (3,2%) xuống 85,72 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường toàn cầu sẽ quay lại trạng thái dư cung trong quý 4/2026 do xuất khẩu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng nhu cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính nguồn cung trong quý 4/2026 đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày, vượt 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu, đồng thời cho biết 71 triệu thùng dầu còn lại từ đợt giải phóng kho dự trữ kỷ lục hồi tháng 3/2026 (bao gồm 15 triệu thùng dầu diesel) sẽ tiếp tục chảy ra thị trường từ nay đến cuối tháng 2/2027.

Tín hiệu gia tăng nguồn cung từ các nước sản xuất lớn càng làm tăng sức ép giảm giá. Sáng kiến Dữ liệu Các tổ chức Chung (JODI) báo cáo xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9/2026 đã tăng gần 21% lên 5,38 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 2/2026. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent chỉ đạt trung bình 88 USD/thùng trong năm 2027 và lùi về khoảng 78 USD/thùng vào tháng 12/2027, khi các nhà sản xuất Trung Đông đẩy mạnh chuyển tải dầu trên biển và mở rộng đường ống dẫn nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Tại Mỹ, số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 18/11 tiếp tục gây áp lực bán tháo, đẩy giá dầu giảm hơn 1% trong phiên này. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc ngày 13/11, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng vọt 3,4 triệu thùng lên 417,8 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với mức dự báo tăng 58.000 thùng của giới phân tích.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lượng xăng tồn kho cũng tăng 5,2 triệu thùng lên 215,9 triệu thùng, vượt xa dự báo tăng 1,6 triệu thùng, còn tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,6 triệu thùng lên 104,9 triệu thùng, cao hơn mức dự đoán 1,3 triệu thùng.

Trước đó, Bộ Năng lượng Mỹ ghi nhận Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm xuống 276,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982, trong khuôn khổ thỏa thuận giải phóng 172 triệu thùng dầu. Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ đang cân nhắc tăng xuất khẩu dầu diesel và dầu thô sang châu Âu.

Về nhu cầu, các số liệu vĩ mô kém tích cực cũng kìm hãm giá năng lượng. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 16/11 công bố sản lượng lọc dầu tháng 10/2026 của quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến lượng dầu thô đưa vào kho dự trữ của nước này tăng thêm 492.000 thùng/ngày.

Trên thị trường tài chính rộng lớn hơn, các nhà phân tích tại ngân hàng Saxo lưu ý tâm lý né tránh rủi ro và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI), khiến chứng khoán châu Á ngày 20/11 hướng tới tuần giảm tệ nhất kể từ năm 2020, đang phủ bóng lên triển vọng nhu cầu ngắn hạn.

Trong phiên 19/11, giá dầu đi ngang khi thị trường tiếp nhận thông tin từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ba nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố hòa bình mang tính biểu tượng và cam kết tăng nguồn cung nhiên liệu cho các nước, trong đó Tổng thống Trump khẳng định cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz duy trì thông suốt.

Dù vậy, chuỗi sự cố an ninh dồn dập suốt tuần vẫn đóng vai trò lực đỡ ngăn giá dầu lao dốc sâu hơn, điển hình như nhịp tăng nhẹ trong phiên 17/11, dầu Brent tăng 70 xu Mỹ lên 93,14 USD/thùng, còn dầu WTI tăng 29 xu Mỹ lên 86,01 USD/thùng.

Đánh giá về tác động dài hạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế ngày 19/11 cảnh báo cuộc xung đột Trung Đông đến nay đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất lịch sử đối với thương mại dầu khí toàn cầu, làm thất thoát 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ m3 khí đốt tại vùng Vịnh, đồng thời có thể kéo giảm hơn 4% nhu cầu dầu thế giới vào năm 2035 nếu các chính phủ đẩy nhanh điện khí hóa và chuyển đổi nhiên liệu.

Liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraine, giới phân tích cảnh báo sản lượng dầu thô của Nga có nguy cơ sụt giảm trở lại, sau khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine làm công suất chế biến dầu thô tại các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10/2026.

Nhận định về triển vọng thị trường, ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng BNP Paribas, cho rằng dòng chảy xuất khẩu mạnh mẽ từ Trung Đông và kỳ vọng đối thoại đang giúp hạ nhiệt giá dầu, nhưng rủi ro địa chính trị hoàn toàn có thể quay trở lại và đẩy giá bật tăng.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ dồn sự chú ý vào chuỗi cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+, vào ngày 29/11 tới để quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027, giữa bối cảnh thanh khoản thị trường Mỹ dự kiến trầm lắng hơn vào tuần sau do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn./.

Giá dầu thế giới đi ngang giữa rủi ro tại eo biển Hormuz và nỗi lo dư cung Giá dầu Brent và WTI gần như đi ngang khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz đối đầu với dự trữ dầu Mỹ tăng và dự báo dư cung toàn cầu.