Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày 18/11 với mức giảm hơn 1%, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy tồn kho dầu thô và nhiên liệu của nước này tăng mạnh hơn dự báo, qua đó làm gia tăng lo ngại về khả năng dư thừa nguồn cung.

Chốt phiên này, giá dầu thô Brent giảm 1,19 USD, hay 1,28%, xuống 91,95 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 2,75 USD, hay 3,2%, xuống còn 83,26 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Trong phiên, có thời điểm giá dầu Brent mất hơn 2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm hơn 4 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này.

Theo báo cáo của EIA, tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 3,4 triệu thùng lên mức 417,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 13/11, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích.

Tồn kho xăng của Mỹ trong tuần cũng tăng 5,2 triệu thùng lên 215,9 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,6 triệu thùng từ giới phân tích. Trong khi đó, lượng tồn kho các sản phẩm chưng cất (bao gồm dầu diesel và dầu sưởi) tăng 1,6 triệu thùng lên 104,9 triệu thùng, cao hơn dự đoán tăng 1,3 triệu thùng.

Các nhà phân tích tại công ty tư vấn Gelber & Associates nhận định rằng sự gia tăng tồn kho nói trên đã gây áp lực bán tháo mới, trước những dự đoán ngày càng cao về khả năng dư cung toàn cầu, trong bối cảnh xuất khẩu từ khu vực Trung Đông cũng đang gia tăng - một xu hướng được phản ánh qua việc giá cước vận tải biển lao dốc.

Dù vậy, cuộc xung đột kéo dài liên quan đến Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz đã phần nào kìm hãm đà giảm của giá dầu.

Trong phiên trước, giá dầu Brent và WTI đều chốt phiên tăng điểm khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông leo thang, bất chấp việc các cuộc đàm phán giữa Iran và các bên trung gian từ Oman và Qatar vẫn đang tiếp diễn.

Các nhà phân tích của LSEG nhận định rằng mặc dù nguồn cung trong khu vực có thể tiếp tục phục hồi thông qua các tuyến đường thay thế, nhưng dữ liệu vận tải biển mới nhất cho thấy dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể bình thường hóa trong điều kiện hiện tại./.

Giá dầu nhích tăng do các vụ tấn công tàu chở dầu Giá dầu thô Brent chốt phiên tăng 70 xu Mỹ, hay 0,76%, lên 93,14 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 29 xu Mỹ, hay 0,34%, đạt 86,01 USD/thùng.