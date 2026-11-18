Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Network for Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd (NETS) chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal) dành cho người Việt Nam tại Singapore.

Theo đó, người Việt Nam khi đến Singapore có thể sử dụng ứng dụng thanh toán của các ngân hàng và ví điện tử quen thuộc để quét mã NETSQR và thanh toán tại hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn Singapore, mà không cần lo lắng đổi tiền hay mang theo tiền mặt.

Các giao dịch được xử lý theo thời gian thực với cơ chế quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và Đồng Việt Nam (VND), đáp ứng nhu cầu thanh toán khi mua sắm, ăn uống và sử dụng dịch vụ trong hành trình du lịch, công tác của người Việt Nam tại Singapore.

Hiện nay, khách hàng của VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MBBank, ACB, Sacombank, TPBank, NAM A Bank, MSB, BVBank, Saigonbank, MoMo và Payoo đã có thể sử dụng dịch vụ và thanh toán một cách thuận tiện, dễ dàng tại các điểm chấp nhận thanh toán NETSQR tại Singapore bao gồm thanh toán thanh toán tiền taxi, cửa hàng tiện lợi, quán ăn uống, các cửa hàng bách hóa... NAPAS đang tiếp tục hoàn tất kết nối với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán khác để mở rộng phạm vi triển khai, giúp nhiều người dùng tiếp cận dịch vụ hơn.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống kết nối hàng không phát triển cùng nhiều chương trình hợp tác kinh tế, thương mại và du lịch giữa hai nước, Singapore đang là một trong những điểm đến được người Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Việc triển khai dịch vụ VietQRGlobal không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Singapore, phù hợp với định hướng phát triển thanh toán số và tăng cường hội nhập quốc tế của Chính phủ hai nước.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết mở rộng kết nối thanh toán QR xuyên biên giới là một trong những trọng tâm chiến lược của NAPAS nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp. Việc hoàn thành triển khai dịch vụ cho người Việt Nam quét mã QR thanh toán tại Singapore là bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa NAPAS và NETS, góp phần mở rộng phạm vi dịch vụ cho người dùng Việt Nam tại thị trường quốc tế, giúp người dùng Việt Nam có thêm một phương thức thanh toán xuyên biên giới thuận tiện và an toàn.

Theo kế hoạch hợp tác, NAPAS và NETS sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới ngân hàng, trung gian thanh toán tham gia dịch vụ cũng như triển khai chiều thanh toán ngược lại, giúp người dùng Singapore có thể quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán ở Việt Nam./.

Hợp tác ngân hàng Việt-Trung: Thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới NAPAS cùng các ngân hàng Việt Nam kết nối VietQRGlobal với UnionPay, Alipay và Weixin Pay, giúp khách Trung Quốc thanh toán thuận tiện và thúc đẩy giao thương hai nước.