Trong bối cảnh quan hệ kinh tế, thương mại và du lịch Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới nhanh chóng, an toàn và thuận tiện đang gia tăng. Cùng với các hoạt động tài trợ thương mại, đầu tư và kết nối dòng vốn, hợp tác ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán số đang trở thành điểm sáng, góp phần tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025 đến nay, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng các ngân hàng thương mại đã liên tiếp kết nối với UnionPay, Alipay và Weixin Pay (WeChat Pay), từng bước đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào hoạt động mua sắm, tiêu dùng và dịch vụ du lịch tại Việt Nam.

Từ hợp tác ngân hàng đến kết nối ba nền tảng thanh toán lớn

Trung Quốc nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là một trong những thị trường khách du lịch quốc tế quan trọng. Sự gia tăng giao thương và đi lại giữa hai nước đặt ra nhu cầu phát triển các phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và có chi phí hợp lý.

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về thị trường, Trung Quốc vẫn là quốc gia gửi khách quốc tế vào Việt Nam cao nhất với 411.526 lượt trong tháng Chín, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, quốc gia này có hơn 3,953 triệu lượt khách đến Việt Nam tăng 1,5%.

Lượng khách Trung Quốc lớn tạo động lực cho các hoạt động lưu trú, vận tải, nhà hàng, mua sắm và dịch vụ du lịch. Tại những địa bàn thu hút đông khách như Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Đà Nẵng hay Khánh Hòa, nhu cầu thanh toán thuận tiện ngày càng trở nên thiết thực.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các hệ thống thanh toán từng gây không ít bất tiện cho du khách. Người Trung Quốc quen sử dụng các ứng dụng thanh toán di động, trong khi người Việt Nam ngày càng phổ biến thói quen quét mã QR qua ứng dụng ngân hàng. Khi chưa có sự kết nối, du khách thường phải đổi ngoại tệ, sử dụng thẻ quốc tế hoặc tìm kiếm phương thức thanh toán phù hợp.

Trong bối cảnh đó, việc liên thông các hệ thống thanh toán không đơn thuần là giải pháp công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy chi tiêu du lịch, mở rộng cơ hội kinh doanh cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và dịch vụ.

Ngày 2/12/2025, NAPAS phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) và Vietcombank công bố kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong giai đoạn đầu, du khách Trung Quốc có thể quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ. Mạng lưới chấp nhận thanh toán có sự tham gia của những thương hiệu như Central Retail Việt Nam, Highlands Coffee và các đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun World.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS, cho biết việc kết nối là kết quả hợp tác giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng, không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới.

Tiếp nối kết quả này, ngày 3/4/2026, NAPAS, Ant International và Vietcombank công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Trung Quốc, cho phép du khách Trung Quốc sử dụng ví điện tử Alipay quét mã VietQRGlobal tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới thành viên NAPAS.

Ngày 3/4/2026, NAPAS, Ant International và Vietcombank phối hợp tổ chức lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Vietnam+)

Giao dịch được xử lý thông qua hạ tầng kết nối giữa NAPAS và Ant International, cùng hệ thống thanh quyết toán của Vietcombank, cho phép thực hiện thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ là Nhân dân tệ và VND.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank đánh giá thanh toán QR xuyên biên giới đang và sẽ trở thành giải pháp phổ biến trong thanh toán quốc tế. Khi được lựa chọn làm ngân hàng quyết toán, Vietcombank đã tập trung nguồn lực triển khai dự án, hướng tới mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện cho người dùng Trung Quốc, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho các đơn vị bán lẻ, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt Nam.

Đến ngày 6/8/2026, NAPAS tiếp tục phối hợp với BIDV và Weixin Pay công bố mở rộng dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Đây là nền tảng thanh toán thứ ba của Trung Quốc hoàn thành kết nối QR xuyên biên giới với NAPAS. Thông qua hợp tác, du khách Trung Quốc có thể sử dụng Weixin Pay quét mã VietQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm tham quan tại Việt Nam.

Giao dịch được xử lý qua hạ tầng NAPAS-Weixin Pay và hệ thống thanh quyết toán của BIDV. Dịch vụ dự kiến tiếp cận hơn 1 tỷ người dùng Weixin.

Hướng tới thanh toán hai chiều, thúc đẩy giao thương song phương

Việc kết nối các nền tảng thanh toán Trung Quốc không chỉ mang lại tiện ích cho du khách mà còn tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận lượng khách hàng lớn.

Thay vì phải trang bị nhiều phương thức chấp nhận thanh toán khác nhau, các cửa hàng và cơ sở dịch vụ có thể tiếp nhận giao dịch thông qua hệ thống mã QR được kết nối, từ đó giảm bớt những bất tiện trong thanh toán và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch, khả năng chấp nhận phương thức thanh toán quen thuộc của khách quốc tế có thể góp phần khuyến khích chi tiêu, nâng cao doanh thu và mở rộng thị trường.

Khách Trung Quốc dùng Alipay dễ dàng thanh toán tại Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Ben Yang, Giám đốc điều hành Weixin Pay khu vực Đông Nam Á và Bắc Mỹ, nhận định việc mở rộng kết nối QR giữa hai quốc gia được kỳ vọng nâng cao trải nghiệm du khách, khuyến khích chi tiêu và tăng sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam.

Cùng quan điểm, ông Douglas Feagin, Chủ tịch Ant International cho rằng du lịch là cầu nối kinh tế quan trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc tăng cường kết nối thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận khách hàng quốc tế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Theo kế hoạch công bố cuối năm 2025, NAPAS và UnionPay dự kiến hoàn tất kết nối để người dùng Việt Nam có thể quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán thuộc mạng lưới UnionPay ở Trung Quốc.

Khi kết nối hai chiều được hoàn thiện, du khách Việt Nam có thể thanh toán thuận tiện hơn trong các chuyến du lịch, công tác hoặc mua sắm tại Trung Quốc, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và hoạt động thương mại, dịch vụ.

Theo ông Larry Wang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc UnionPay International, việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thương mại và nhân dân. UnionPay sẽ tiếp tục hợp tác với NAPAS xây dựng hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả.

Từ góc độ ngành Ngân hàng, các kết nối QR xuyên biên giới còn cho thấy vai trò của việc đầu tư hạ tầng thanh toán hiện đại, tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính và ứng dụng công nghệ trong cung ứng dịch vụ.

Tuy nhiên, cùng với mở rộng tiện ích, các bên cần tiếp tục bảo đảm an toàn giao dịch, phòng chống gian lận, bảo vệ dữ liệu khách hàng và tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối, thanh toán quốc tế./.

Đẩy mạnh liên thông thanh toán QR giữa Việt Nam và Trung Quốc Hợp tác giữa NAPAS, các ngân hàng Việt Nam và những nền tảng thanh toán lớn của Trung Quốc đang mở rộng tiện ích thanh toán QR, tạo thuận lợi cho du khách và thúc đẩy thương mại hai nước.