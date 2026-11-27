Giá dầu thô tăng gần 2% trong phiên 26/11, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia, và Iran thông báo nhiều tàu bị trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, làm dấy lên trở lại những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tính đến 17 giờ 41 phút theo giờ GMT (hay 0 giờ 41 phút sáng ngày 27/11 theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 1,87 USD, hay 1,98%, lên 96,48 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,03 USD, tức 1,23%, đạt 84,71 USD/thùng. Thị trường sẽ không ghi nhận mức giá chốt phiên đối với dầu WTI trong phiên này do kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại tập đoàn Price Futures Group, nhận định thị trường đang phục hồi nhẹ do những lo ngại về các yếu tố địa chính trị trước thềm kỳ nghỉ cuối tuần.

Trước đó một phiên, giá dầu Brent đã chốt phiên tăng 3,5% trong khi dầu WTI tăng 2% sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia cùng khu tài chính ở thủ đô Riyadh.

Nhà máy lọc dầu này nằm trong một tổ hợp kiêm cảng xuất khẩu dầu thô trọng yếu của Saudi Arabia. Giới phân tích dự báo các vụ tấn công mới nhất này từ phía Houthi sẽ làm gia tăng phần bù rủi ro địa chính trị đối với giá dầu.

Cùng lúc đó, hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz - nơi nguồn cung dầu đang trên đà phục hồi về gần mức trước thời điểm nổ ra cuộc chiến Iran - cũng đã bị gián đoạn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26/11 cho biết hai tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi vướng phải thủy lôi ở khu vực phía Bắc cảng Khasab của Oman khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Chuyên gia phân tích Daniel Hynes của ngân hàng ANZ cảnh báo việc xung đột tại Trung Đông lan rộng đang có nguy cơ chặn đứng đà phục hồi nguồn cung dầu mỏ.

Dự kiến vào ngày 29/11, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+ sẽ nhóm họp để quyết định chính sách sản lượng cho năm 2027. Hai nguồn thạo tin cho biết, tại cuộc họp sắp tới, OPEC+ có thể sẽ giữ nguyên các mục tiêu sản lượng dầu hiện tại ít nhất là đến hết quý 1 năm 2027./.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông Giá dầu Brent và WTI tăng mạnh trong phiên 25/11 sau tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Saudi Arabia của lực lượng Houthi, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.