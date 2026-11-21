Sáng 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật, gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử cho thấy, có 473/481 Đại biểu quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua luật này.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo Luật đã được rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội.

Về Luật Trẻ em, Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện các quy định về biện pháp quản lý sau khi bãi bỏ điều kiện kinh doanh liên quan đến dịch vụ bảo vệ trẻ em. Theo đó, các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em vẫn phải tuân thủ quy trình, yêu cầu chuyên môn trong cung cấp dịch vụ, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. Dự thảo cũng được chỉnh lý các quy định về chăm sóc thay thế, tiếp nhận và xử lý thông tin trẻ em bị xâm hại để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, Chính phủ tập trung hoàn thiện các quy định về quản lý thuốc, thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế. Việc phân loại thiết bị y tế cũng được chỉnh lý để bảo đảm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Dự thảo bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý giá, bảo đảm vừa tôn trọng quyền tự quyết định giá bán theo pháp luật về giá, vừa có thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đối với thuốc, Chính phủ bổ sung quy định về thời điểm công bố giá, phương pháp xác định giá, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo hoàn thiện các quy định về tăng cường trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị y tế; liên thông dữ liệu dược; chuyển tiếp trong quản lý giá thuốc; kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử; trách nhiệm phối hợp trong quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cung ứng thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Với Luật Người khuyết tật, dự thảo được hoàn thiện các quy định về xác định mức độ khuyết tật. Các quy định về thẩm quyền cho phép thực hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh cũng được chỉnh lý.

Đối với Luật Người cao tuổi, Chính phủ điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Về Luật Bảo hiểm y tế, một số quy định được chỉnh lý nhằm bảo đảm tính thống nhất với các quy định về hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi của người dân

Theo Luật vừa được thông qua, các nội dung sửa đổi tập trung hoàn thiện quy định về bảo vệ trẻ em, chăm sóc người khuyết tật, phân định thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược, chăm sóc người cao tuổi và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Luật Trẻ em: Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Theo đó, Bộ Y tế, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan công an các cấp có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp xác minh, đánh giá hành vi xâm hại, tình trạng mất an toàn và mức độ nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

Luật cũng bổ sung các yêu cầu đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, quy định trách nhiệm bảo mật thông tin và các trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động.

Luật Người khuyết tật: Bộ Y tế được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện; trong những trường hợp không thống nhất, không có kết luận hoặc có bằng chứng xác thực về việc đánh giá thiếu khách quan, Hội đồng giám định y khoa sẽ thực hiện.

Luật cũng bổ sung trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc ưu tiên dung lượng, vị trí đăng tải và thời điểm, thời lượng phát sóng thông tin về người khuyết tật; đồng thời quy định Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình có phụ đề tiếng Việt và ngôn ngữ ký hiệu.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Luật điều chỉnh thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề. Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện cấp phép đối với người hành nghề tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; cơ quan chuyên môn về y tế thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đối với các trường hợp còn lại.

Đối với giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền cũng được phân định giữa Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh.

Một điểm mới khác là quy định nhà hộ sinh, trạm y tế xã và một số phòng khám tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, trừ một số trường hợp bất khả kháng.

Luật Dược: Luật bổ sung quy định về sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự và công bố giá bán buôn thuốc dự kiến. Đáng chú ý, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử không thuộc trường hợp được phép hoặc thông qua hình thức livestream bán hàng.

Luật đồng thời phân định trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính trong phát triển công nghiệp dược, đào tạo nhân lực, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu và kiểm soát nguồn dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.

Luật Người cao tuổi: Luật quy định người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Các loại hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi được bổ sung, gồm cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở tư vấn, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và các cơ sở chăm sóc khác.

Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở chăm sóc người cao tuổi bằng nguồn kinh phí của mình được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định về khuyến khích xã hội hóa. Bộ Y tế cũng được xác định là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác người cao tuổi.

Luật Bảo hiểm y tế: Luật sửa đổi quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó người tham gia được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu như trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình, phòng khám quân-dân y và một số cơ sở khác theo quy định.

Luật cũng bổ sung mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại một số phòng khám của Nhà nước ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo các điều kiện cụ thể của Luật.

Việc sửa đổi đồng bộ 6 luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế./.

Tiếp tục hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Chính phủ tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số sinh sống tại một số địa bàn từng thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn nhưng không còn trong danh sách giai đoạn 2021-2025.