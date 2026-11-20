Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP về việc tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II, khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, nhưng các địa bàn này không còn trong danh sách giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại những địa bàn từng được xác định là xã khu vực II, khu vực III hoặc thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2016-2020, nhưng không còn thuộc danh sách các địa bàn này trong giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu là 70% mức đóng. Như vậy, chính sách tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của Nhà nước đối với nhóm người dân tộc thiểu số tại các địa bàn trước đây thuộc diện khó khăn, dù các địa bàn này không còn nằm trong danh sách phân định giai đoạn tiếp theo.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, 11/11/2026. Riêng quy định về đối tượng và mức hỗ trợ tại Điều 2 được áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến thời điểm Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được ban hành và có hiệu lực.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định việc bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh đối với trường hợp chuyển tiếp. Theo đó, người thuộc nhóm được hỗ trợ, tham gia bảo hiểm y tế theo chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, đã nhập viện điều trị trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết có hiệu lực, tiếp tục được duy trì phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.

Để tổ chức thực hiện, Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết. Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai chính sách, bảo đảm duy trì liên tục giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hỗ trợ khi tiếp tục tham gia theo thời hạn quy định.

Bộ Tài chính cũng có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến chính sách, lập và quản lý danh sách người được hỗ trợ trên địa bàn. Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và chính quyền các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế; lồng ghép mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong quá trình triển khai các chương trình, đề án, chính sách thuộc phạm vi quản lý.

Việc tiếp tục hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế góp phần duy trì điều kiện tham gia bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại những địa bàn từng thuộc diện khó khăn, đặc biệt khó khăn, qua đó bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hạn chế gián đoạn quyền lợi bảo hiểm y tế trong giai đoạn chuyển tiếp chính sách./.

Đề xuất 5 nhóm đối tượng sẽ được tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 2027 Người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, mức hỗ trợ được đề xuất tối thiểu 80% mức đóng.