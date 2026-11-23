Không còn tập trung vào riêng ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11, mùa mua sắm Black Friday năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, trùng với ngày nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kéo dài với hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng trực tuyến.

Từ thời trang, mỹ phẩm, điện máy đến thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, nhiều doanh nghiệp chủ động mở rộng thời gian khuyến mãi, kết hợp giảm giá, tặng quà và tích điểm nhằm thu hút người tiêu dùng trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ, Black Friday đang dần chuyển từ một ngày mua sắm cao điểm thành chuỗi hoạt động kích cầu kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.

Tại hệ thống Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON Việt Nam, chương trình Black Friday năm 2026 diễn ra trong 10 ngày, từ 20-29/11, áp dụng tại các trung tâm thương mại, siêu thị và nền tảng AEON Eshop.

Đại diện AEON Việt Nam cho biết, Black Friday diễn ra sôi động với nhiều đợt ưu đãi được phân chia theo từng giai đoạn. Đặc biệt, kỳ nghỉ dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nằm gần thời điểm mua sắm cao điểm Black Friday được kỳ vọng góp phần gia tăng lượng khách đến hệ thống. AEON Việt Nam dự kiến sức mua năm nay tăng nhẹ so với năm 2025.

Các chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm thời trang, gia dụng, điện máy, nội thất và hàng tiêu dùng thiết yếu. Nhiều sản phẩm được bán theo combo, gói tiết kiệm hoặc ưu đãi khi mua số lượng lớn. Đối với thực phẩm, hệ thống giới thiệu các loại trái cây theo mùa như kiwi, táo, dâu tây cùng một số sản phẩm tươi cao cấp như bào ngư, tôm càng IQF và lõi vai bò Australia.

Trong khi đó, hệ thống WinMart/WinMart+/WiN cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi, mở đầu mùa mua sắm cao điểm cuối năm, bằng các hoạt động kỷ niệm 12 năm hoạt động tại Việt Nam, như chương trình “12 năm đồng hành - Triệu quà tri ân” với các hình thức khuyến mãi như mua 1 được 2, tặng sản phẩm và giảm giá trực tiếp trên nhiều nhóm hàng thiết yếu.

Chương trình “12 Fresh Days” được triển khai vào các ngày cuối tuần trong tháng 11, tập trung ưu đãi rau củ quả, trái cây, thịt và thủy hải sản cũng thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Đặc biệt, hệ thống này cũng tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng cách đưa vào vận hành 8 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải pháp vừa thăm dò thị trường, vừa kiểm chứng hiệu quả kinh tế để tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút người tiêu dùng, kích cầu mua sắm tại những thành phố lớn, nhất là trong cao điểm cuối năm.

Tại các trung tâm thương mại, không khí Black Friday cũng diễn ra sôi động với nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện và đồ gia dụng tham gia giảm giá. Hệ thống Vincom triển khai nhiều chương trình hưởng ứng mùa mua sắm, đồng thời kết hợp hoạt động dành cho Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nhiều thương hiệu thời trang, phụ kiện và mỹ phẩm áp dụng mức ưu đãi đến 80%. Các nhãn hàng thuộc hệ thống ACFC như Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein và Mango triển khai chương trình giảm giá từ ngày 20 - 30/11. Uniqlo tổ chức Tuần lễ cảm ơn từ ngày 20-26/11 tại một số trung tâm thương mại, trong khi Nitori, Kohnan và LitiBaby cũng có các chương trình ưu đãi đến 50% đối với nhóm sản phẩm áp dụng.

Hoạt động giảm giá, ưu đãi diễn ra đồng thời với nhiều chương trình lễ hội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng đến vui chơi, mua sắm tại các trung tâm thương mại của hệ thống.

Tại AEON MALL, chương trình Black Friday diễn ra từ ngày 20-29/11 trên toàn hệ thống, với mức giảm giá từ 20-80% ở các nhóm thời trang, gia dụng, công nghệ và hàng thiết yếu. Riêng PARC MALL điều chỉnh thời gian hoạt động trong dịp Black Friday, mở cửa đến 22 giờ 30 phút trong ngày 27/11 và hai ngày cuối tuần 28-29/11, tạo thêm thời gian để người dân mua sắm, vui chơi và trải nghiệm các chương trình ưu đãi.

Không chỉ diễn ra tại các điểm bán trực tiếp, mùa Black Friday năm nay còn được mở rộng trên các nền tảng thương mại điện tử. Các chương trình mua sắm trực tuyến được triển khai từ giữa tháng 11, kết hợp mã giảm giá, voucher thanh toán, ưu đãi mua nhiều và livestream bán hàng. Nhờ đó, người tiêu dùng có thêm lựa chọn so sánh giá, tìm kiếm sản phẩm và tiếp cận các chương trình khuyến mãi mà không phụ thuộc vào địa điểm mua sắm.

Mùa mua sắm Black Friday năm nay diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai chương trình tổng kích cầu kinh tế Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) theo mô hình “5 trong 1,” kết hợp mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Hoạt động này góp phần tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ trong những tháng cuối năm, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng cho các doanh nghiệp.

Theo ước tính của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu quý 4 đến tháng 11/2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử được khảo sát trên địa bàn thành phố đạt khoảng 60.907 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 16.479 tỷ đồng. Riêng tháng 11, doanh thu tại các kênh này ước đạt 30.469 tỷ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu hàng hóa giao đi từ Thành phố Hồ Chí Minh qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số được khảo sát ước đạt 20.811 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy xu hướng mua sắm đa kênh ngày càng rõ nét, khi người tiêu dùng có thêm lựa chọn tiếp cận hàng hóa thông qua các nền tảng trực tuyến, đồng thời doanh nghiệp mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng và triển khai khuyến mãi.

Thay vì chỉ tập trung vào những mặt hàng không thiết yếu, các chương trình giảm giá tại hệ thống siêu thị đang mở rộng sang nhóm thực phẩm và hàng hóa phục vụ nhu cầu thường xuyên. Cách triển khai này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn tiết kiệm chi tiêu trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng lên, đồng thời hỗ trợ nhà bán lẻ thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

Đối với doanh nghiệp bán lẻ, việc duy trì nguồn hàng ổn định, công khai giá bán và triển khai khuyến mãi có chọn lọc sẽ là yếu tố quan trọng để vừa kích thích sức mua, vừa giữ chân khách hàng trong mùa mua sắm cao điểm./.