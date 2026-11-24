Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị áp dụng các mức thuế nhập khẩu mới trên diện rộng đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 nền kinh tế khác, với lý do các chính sách trợ cấp công nghiệp của những đối tác này gây bất lợi cho doanh nghiệp Mỹ.

Theo báo The Wall Street Journal ngày 24/11, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer dự kiến công bố ngay trong tuần này kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp và các khoản trợ cấp của chính phủ tại những nền kinh tế bị xem xét. Thời điểm công bố có thể thay đổi.

Các mức thuế đề xuất có thể áp dụng đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế liên quan. Theo những thông tin được truyền thông dẫn lại, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể chịu mức thuế 15% hoặc thấp hơn, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ có nguy cơ phải đối mặt với mức thuế cao hơn. Mức thuế cuối cùng, phạm vi hàng hóa áp dụng và thời điểm triển khai hiện chưa được công bố chính thức.

Chính quyền Mỹ cho rằng các khoản trợ cấp, hỗ trợ tài chính và chính sách công nghiệp của nước ngoài đã thúc đẩy sản xuất vượt nhu cầu thị trường, khiến hàng hóa giá rẻ tràn vào thị trường quốc tế và gây sức ép cạnh tranh đối với các nhà sản xuất Mỹ. Cuộc điều tra được tiến hành theo Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Thông tin về khả năng áp thuế mới đã gây thêm sức ép lên thị trường tài chính.

Hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 có thời điểm giảm tới khoảng 2,5%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.

Động thái trên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng công cụ thuế quan nhằm gây sức ép lên các đối tác thương mại và bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, việc mở rộng các biện pháp thuế có thể làm gia tăng bất ổn thương mại, gây sức ép lên chuỗi cung ứng và làm phức tạp triển vọng lạm phát tại Mỹ cũng như trên toàn cầu./.

Tổng thống Mỹ cảnh báo tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 cảnh báo sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa Mexico nếu nước này không ngăn chặn các đoàn người di cư đang tiến về phía Bắc hướng tới biên giới Mỹ.